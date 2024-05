কেনা পানীয় জলের গুণমান কেমন, বলে দেয় বোতলের ঢাকনার রং! জানেন ? - Water Bottle Caps Colour

হায়দরাবাদ: প্রতিদিন পর্যাপ্ত জল পান করা আমাদের সুস্থ থাকার জন্য অপরিহার্য ! জল আমাদের শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে । এছাড়াও, এটির অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায় ৷ এই কারণেই অনেকে যেখানে যান না কেন জলের বোতল সঙ্গে করে নিয়ে যান ৷ আবার অনেকে জল কিনেও পান করেন ৷ বিভিন্ন ব্রান্ডের জলের বোতল পাওয়া যায় ৷ বলা হয়ে থাকে জলের বোতলের ঢাকনার রং জলের স্বাদ ও গুণমানকে নির্দেশ করে (The taste of water depends on the colour of the lid of the water bottle) ৷

বিপনী ও প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির থেকে জানা গিয়েছে, যদি নীল রঙের বোতলের ঢাকনা থাকে তাহলে এর অর্থ হল এটি মিনারেল ওয়াটার ৷ এর মানে হল প্রাকৃতিক জল সংগ্রহ করে বিশুদ্ধ করে প্যাকেজ করা হয় ৷ নীল রং বিশুদ্ধতার প্রতীক ৷ জার্নাল অফ ফুড কেমিস্ট্রিতে প্রকাশিত 2023 সালের একটি গবেষণাপত্রে দেখা গিয়েছে, নীল ক্যাপযুক্ত বোতলের জলে সাধারণ জলের তুলনায় 20% বেশি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে । জিয়াংসি ইউনিভার্সিটি অফ ট্র্যাডিশনাল চাইনিজ মেডিসিনের প্রফেসর জিয়াং ইউন এই গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন ।

পানীয় জলের বোতলের ঢাকনার কোন রং কী বোঝায় ?

কখনও কখনও সবুজ রঙের ঢাকনাযুক্ত জলের বোতলও দেখা যায় ৷ সবুজ মানে হল, ওই পানীয় জলে অতিরিক্ত স্বাদ যোগ করা হয়েছে ৷

কেনা পানীয় জলের বোতলে লাল ঢাকনা থাকার মানে এতে কার্বনেটেড জল রয়েছে ।

একইভাবে, হলুদ রঙের ক্যাপযুক্ত বোতলের জলে ভিটামিন এবং ইলেক্ট্রোলাইট রয়েছে ৷

গোলাপি রঙের ক্যাপ-সহ জলের বোতলগুলি স্তন ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বাজারে ছাড়া হয় ৷

জলের বোতলের ক্যাপের রং তাতে থাকা পানীয় জলের গুণমান সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয় ৷