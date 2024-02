ক্রমাগত চুল ঝরছে, অ্যালোপেসিয়া এরিয়াটায় ভুগছেন না তো ?

হায়দরাবাদ: চুল পড়ার সমস্যা বর্তমান জীবনযাত্রায় সাধারণ ৷ যার কারণে সবাই সমস্যায় পড়ে । নারী হোক বা পুরুষ, চুল পড়া সবার জন্যই উত্তেজনা সৃষ্টি করে ৷ কিন্তু যখন তারা দ্রুত ঝরে পড়ে তখন চিন্তার বিষয়টা বেড়ে যায় । আপনি কি জানেন যে চুলের এই অবস্থা অ্যালোপেসিয়া আরিয়াটা নামক একটি মেডিক্যাল অবস্থার কারণ হতে পারে । এই রোগে মাথার ত্বকের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট দাগ তৈরি হয় । প্রায়শই মানুষ এর লক্ষণগুলি দ্রুত বুঝতে পারে না ৷ যার কারণে চিকিৎসাও কঠিন হতে পারে । জেনে নিন, এই রোগটি কী, এর লক্ষণ এবং কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ।

অ্যালোপেসিয়া এরিয়াটা কী (What is Alopecia Areata)?

এই রোগে মাথায় ছোট ছোট দাগ দেখা যায় যেখান থেকে দ্রুত চুল পড়া শুরু হয় । শরীরে উপস্থিত অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের পরিবর্তনের কারণে এই সমস্যা দেখা দেয় । এটি শুধুমাত্র মাথার ত্বকেই নয়, দাড়ি, চোখের উপর এবং আন্ডারআর্মেও হতে পারে । এটির অনেক প্রকার রয়েছে যা সাধারণত 30 বছর বয়সে দেখা যায় । চুল পড়ার জায়গায় চুলকানিও এই রোগে সাধারণ । অ্যালোপেসিয়া এরিয়াটা হল একটি অটোইমিউন রোগ যাতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং শ্বেত রক্তকণিকা, যাদের কাজ রোগের সঙ্গে লড়াই করে ৷ চুলের ফলিকলগুলিতে আক্রমণ করা শুরু করে ৷ যার ফলে দ্রুত চুল পড়ে ।

এর উপসর্গ কী (What are its symptoms)?

এই রোগের লক্ষণগুলি নিম্নরূপ দেখা যায় ।

হঠাৎ দ্রুত চুল পড়া ।

মাথার ত্বকে দাগ এবং রেখার উপস্থিতি ।

চুল পড়ার আগে সেই জায়গায় চুলকানি বা জ্বালাপোড়া ।

দাড়ি ও গোঁফে দাগ দেখা যায় ।

রুক্ষ বা হারিয়ে যাওয়া নখ ।

এর চিকিৎসা কী ?

এই চিকিৎসা অবস্থায়, হারানো চুলের পুনঃবৃদ্ধি সম্ভব ৷ কিন্তু কখনও কখনও যখন সমস্যাটি আরও খারাপ হয়, তখন একমাত্র বিকল্পটি হল চুল প্রতিস্থাপন । এমন পরিস্থিতিতে, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে যদি এই রোগের সঙ্গে সম্পর্কিত লক্ষণগুলি সময়মতো লক্ষ্য করা যায় তবে বাড়িতে চিকিৎসা না করে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত । স্টেরয়েড ইনজেকশন অবলম্বন করেও এটি প্রতিরোধ করা যেতে পারে । এছাড়া এই সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের লেজার ও লাইট থেরাপির মাধ্যমেও চিকিৎসা করা হয় ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)