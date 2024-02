মুখকে সুন্দর করতে শশার জুড়ি মেলা ভার, ব্যবহার করুন এভাবে

হায়দরাবাদ: সুন্দর দেখাতে সবাই চায় । এর জন্য আপনিও হয়তো অনেক পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখেছেন ৷ কিন্তু বাজারে যেসব বিউটি প্রোডাক্ট পাওয়া যায় সেগুলির সুবিধার চেয়ে অপকারিতাই বেশি । আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে আগের সময়ে যখন এত বেশি ত্বকের যত্নের পণ্য ছিল না তখন মহিলারা কী ব্যবহার করতেন ? উত্তর হল ঘরে উপস্থিত প্রাকৃতিক জিনিস । কার সুবিধা বেশি আর এর অসুবিধা খুঁজে পাওয়া কঠিন । এর মধ্যে একটি হল শশা । মুখে এর ব্যবহার জানেন কি ? জেনে নিন, কীভাবে আপনি স্বাস্থ্যকর এবং সুন্দর ত্বক পেতে শশা ব্যবহার করতে পারেন ।

কীভাবে মুখে শশা ব্যবহার করবেন (How to use cucumber in the mouth) ?

প্রথমে শশা ভালো করে ধুয়ে মিক্সার বা ব্লেন্ডারের সাহায্যে পিষে নিন ।

এবার এই পেস্ট থেকে শশার জল ছেঁকে আলাদা করে নিন ।

এর পরে, আপনি যদি শুষ্ক ত্বকের ক্যাটাগরির হন তবে দুধ যোগ করুন এবং যদি আপনার ত্বকের ধরণ তৈলাক্ত হয় তবে এতে গোলাপ জল যোগ করুন এবং মুলতানি মাটি যোগ করুন ।

এবার এই পেস্টটি মুখে এবং ঘাড়ে লাগান ।

শুকিয়ে যাওয়া শুরু হলে আপনি যে শশার জল আলাদা করেছিলেন তা একটি স্প্রে বোতলে ছেঁকে নিয়ে মুখে মাঝে মাঝে স্প্রে করুন ।

এর পর মুখে মাসাজ করা শুরু করুন । 15 মিনিট মাসাজ করার পর ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন ।

এর পর ময়েশ্চারাইজার লাগাতে ভুলবেন না । আরও উপকার পেতে, শুধুমাত্র রাতে শশা ব্যবহার করুন ।

আপনি যদি প্রতি সপ্তাহে দু'বার এটি করেন তবে আপনি আপনার মুখে একটি আশ্চর্যজনক উজ্জ্বলতা দেখতে পাবেন । আপনি দুধ বা মুলতানি মাটির পরিবর্তে দই ব্যবহার করতে পারেন ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)