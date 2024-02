অত্যধিক চা পান করলে সাবধান, বার্ধক্য আসবে সময়ের আগেই

হায়দরাবাদ: চা আমাদের দেশের জনপ্রিয় পানীয়গুলির মধ্যে একটি। এখানে মানুষের দিন শুরু হয় চায়ের কাপ দিয়ে, আর দিন শেষ হয় চায়ে চুমুক দিয়ে । শুধু তাই নয়, অফিসে ও বন্ধুদের সঙ্গে সারাদিন চলে চায়ের আসর । বিশেষ করে শীতকালে মানুষ ঠান্ডা থেকে বাঁচতে একটানা চা পান করেন । তবে এটি অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে (Consuming it in excess can be harmful to health)।

অতিরিক্ত পরিমাণে চা পান করলে আমরা অনেক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে । যে কোনও চায, তা গ্রিন টি হোক বা ব্ল্যাক টি, সবটিতেই ক্যাফেইন থাকে ৷ যা ধীরে ধীরে আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করে । আপনি যদি সেই মানুষদের মধ্যে একজন হন যারা রিফ্রেশমেন্টের নামে বা কাজ করার জন্য গভীর রাত অবধি জেগে থাকার নামে চা পান করেন তবে সাবধান হন ৷ কারণ এর ফলে যে ক্ষতি হয় তা জানলে আপনি অবাক হবেন ।

রক্তে শর্করার মাত্রা খারাপ হয়: স্বাদের জন্য ক্যাফেইনযুক্ত চায়ে চিনি যোগ করা হয় ৷ বারবার সেবন করলে শরীরে চিনির মাত্রার ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় । কারণ আপনারও ডায়াবেটিসের সমস্যা থাকতে পারে । তাই বারবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন ।

বলিরেখার সমস্যা: অত্যধিক চা খাওয়ার ফলে প্রথমে মুখে সূক্ষ্ম রেখা দেখা দেয় এবং তারপরে এই সূক্ষ্ম রেখাগুলি বলিতে পরিণত হয় ৷ যার কারণে আপনি আপনার বয়সের চেয়ে বয়স্ক দেখাতে শুরু করেন । আপনিও কি আপনার বয়সের চেয়ে বড় দেখতে চান ? তা না হলে অতিরিক্ত চা পান করা এড়িয়ে চলুন ।

ডি-হাইড্রেশন সমস্যা: ব্ল্যাক টি হোক বা গ্রিন টি, উভয়েই ক্যাফেইন থাকে যা জলশূন্যতা সৃষ্টি করে । এটি ঘটে কারণ খুব বেশি চা পান করার ফলে আমাদের ঘন ঘন প্রস্রাব হয় এবং খুব বেশি প্রস্রাব হয় ৷ তারপরে পর্যাপ্ত জল পান না করলে ডিহাইড্রেশন হতে পারে ।

ওজন বাড়তে থাকে: চায়ে চিনি আছে । আপনি যদি এক কাপ চায়ে এক চামচ চিনি নিয়ে দিনে চার থেকে পাঁচ কাপ চা পান করেন ৷ তাহলে বুঝবেন আপনি চায়ের সঙ্গে ওই অনেক চামচ চিনি পান করেন ৷ যার কারণে আপনার ওজন দ্রুত বাড়তে থাকে ।

