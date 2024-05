অক্ষয় তৃতীয়ার দিন করুন এই কাজ, সমৃদ্ধি আসবে জীবনে - Akshay Tritiya 2024

হায়দরাবাদ: অক্ষয় তৃতীয়া বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পালিত হয় । এবার অক্ষয় তৃতীয়া 10 মে শুক্রবার । জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয়েছে, এই দিনে করা সমস্ত কাজ ফলদায়ক প্রমাণিত হয় । এই দিনে যে কোনও শুভ কাজই করা হোক না কেন, মানুষ বহু জন্ম পর্যন্ত তার শুভ ফল পেতে থাকে । এছাড়াও, এই দিনে কিছু জিনিসের যত্ন নিলে দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ সারা বছর ব্যক্তির উপর থাকে । তবে, কিছু কাজ রয়েছে যা এই দিনে করা উচিত নয় ও কিছু জিনিস করা দরকার (Do this on the day of Akshay Tritiya) ৷ এই দিনে বিশেষ কিছু জিনিস নিয়ে আলোচনা করলেন জ্যোতিষী রাহুল দে ৷

কী করবেন ?

শুক্রবার অক্ষয় তৃতীয়া ৷ এইদিন গজকেশরী যোগ ও ধন যোগ তৈরি হওয়ার ফলে কিছু জিনিসে ব্যপক গুরুত্ব লাভ করা যায় ৷ বাড়িতে যদি কোনও বাস্তুগত সমস্যা থাকে বা কারও যদি কোনও আর্থিক উন্নয়ন না হয় এই জিনিস করলে পেতে পারেন লক্ষী লাভের পদ ৷ তিনি বলেন, "এটি সকালে করা প্রয়োজন ৷ অক্ষয় তৃতীয়ার সকালে 21 টি আমপাতা নিয়ে একটা দড়ির সাহায্যে তোরণ বানিয়ে বাড়ির সদর দরজার সামনে ঝুলিয়ে রাখতে পারেন ৷ ফলে সারাবছর বাড়িতে পজেটিভ বজায় থাকবে ৷ ফলে আর্থিক দিক থেকে উন্নতি হবে ৷ এছাড়া বাস্তুগত সমস্যা কেটে যাবে ৷"

কী কী কিনতে পারেন ?

রাহুল আরও বলেন, " কয়েকটি জিনিস কিনলে মা লক্ষীর কৃপা বজায় থাকবে ৷ আর্থিক দিক থেকেও উন্নতি হবে ৷ অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ যোগে সোনা, রুপো কিনতে হবে তার কোনও মানে নেই ৷ এই সাধারণ চারটি জিনিস কিনতে পারেন ৷" কী কী কিনতে হবে- 1) মাটির পাত্র, 2) সন্ধব লবণ, 3) লক্ষীর কড়ি ও সেটি কিনে ওই দিন ক্যাশ বাক্সে রাখতে হবে, 4 ) হলুদ শষ্য ৷

