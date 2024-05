সপ্তাহে 5 দিন আধঘণ্টা হাঁটলেই কমবে হৃদরোগের ঝুঁকি! গবেষণার মিলল নয়া তথ্য - HEALTH BENEFITS OF WALKING

হায়দরাবাদ: চিকিৎসকের মতে প্রতিদিন সঠিক পরিমাণে হাঁটা শরীরের জন্য উপকারী ৷ এতে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে ৷ কিন্তু আজকাল অনেকেই বিভিন্ন কারণে শারীরিক পরিশ্রম থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করেন । এর ফলে শরীরে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হয় । তাই বিশেষজ্ঞরা বলেন, "যারা জিমে গিয়ে ব্যায়াম করতে পারেন না তাদের প্রতিদিন কমকরে 30 মিনিট হাঁটা উচিত ।" ফিট থাকার পাশাপাশি হাঁটার অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতাও রয়েছে। গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সুস্থ থাকতে কোন বয়সের মানুষের কতটা হাঁটা প্রয়োজন তা তুলে ধরলাম আমরা ।

হাঁটার উপকারিতা (Benefits Of Walking): বিশেষজ্ঞরা বলেন, "প্রতিদিন হাঁটা হার্টকে সুস্থ রাখে। এটি হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতেও সহায়তা করে ৷" 2019 সালে 'দ্য ল্যানসেট' জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে, গবেষকরা দেখেন সপ্তাহে পাঁচ দিন 30 মিনিট হাঁটা হৃদরোগের ঝুঁকি 27 শতাংশ কমাতে পারে । এই গবেষণায় টেক্সাস এএন্ডএম হেলথ সায়েন্সেস সেন্টারের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ডাঃ স্টিভেন জে. ব্লেয়ার অংশগ্রহণ করেন । তিনি দাবি করেন, সপ্তাহে 5 দিন 30 মিনিট হাঁটলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে ।

হাঁটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য় করে ৷

হাঁটা রক্ত ​​সঞ্চালন বাড়ায় ।

উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তিরা হাঁটার মাধ্যমে তাঁদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন ।

ডায়াবেটিস রোগীরা প্রতিদিন হাঁটার মাধ্যমে তাঁদের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন ৷

এছাড়াও নিয়মিত ব্যায়াম আপনাকে ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে ।

মানসিক বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তা ও চাপে ভুগছেন এমন ব্যক্তিরা প্রতিদিন হাঁটাহাঁটি করলে ভালো ফল পেতে পারেন ।

কোন বয়সের একজন মানুষের প্রতিদিন কত ধাপ হাঁটা উচিত (How many steps should a person of any age walk every day)?

বিশেষজ্ঞদের মতে, সুস্থ থাকতে একজন মানুষের প্রতিদিন অন্তত আধা ঘণ্টা হাঁটা উচিত । 30 মিনিট হাঁটাহাঁটির সমান 10000 পা ৷

5 থেকে 7 বছর বয়সি শিশুদের দৈনিক 12,000 থেকে 15,000 পা হাঁটা উচিত ।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, 18 থেকে 40 বছর বয়সি ব্যক্তিদের প্রতিদিন 12,000 পা হাঁটা উচিত ।

40 বছরের বেশি বয়সি ব্যক্তিদের 11,000 কদম হাঁটার পরামর্শ দেওয়া হয় ।

50 বছরের বেশি বয়সিরা 10,000 কদম হাঁটলে সুস্থ থাকতে পারে ।

আরও পড়ুন:

(এই তথ্যটি গবেশণার উপর ভিত্তি করে নেওয়া ৷ আপানার সমস্যার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি) ৷