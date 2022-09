কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: বদলেছে সময়, বদলেছে দিন, বদলাচ্ছে পরিস্থিতি । ক্যালকাটা ক্রমেই হয়ে উঠেছে কলকাতা । পুরনো সেই শহরকে আজ খুঁজে পাওয়াই কঠিন ! তবে 2022 সালে এসে যদি পুরনো কলকাতাকে দেখার সাধ হয় তবে যেতে হবে দমদমপার্কের তরুণ দলের পুজো মণ্ডপে (Dum Dum Park Tarun Dal Puja Theme is Old Kolkata)। তাদের এবারের থিম 'সিটি অফ জয়'(City of Joy)। অনেকেই বলেন, কলকাতার বুকে বাস করে আরেকটা কলকাতা । সেই অচেনা, আজানা এবং অদেখা কলকাতার খোঁজ দেবে দমদমপার্ক তরুণ দল ।

দমদমপার্ক এলাকার অন্যতম বড় পুজো এটি । 45 বছরে তাঁদের ভাবনায় এবার উঠে আসবে এক টুকরো ক্যালকাটা । যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আধুনিকতাকে সঙ্গী করেই এগিয়ে চলছে কলকাতা । যতদিন যাচ্ছে ততই নতুনত্ব উঠে আসছে এই শহর থেকে । প্রায় তিনশো বছরেরও বেশি পুরনো এই শহর সাক্ষী থেকেছে অনেক কিছুর । আজও যত দিন এগোচ্ছে দেখা মিলছে পরিবর্তনের ।

দমদম পার্ক তরুণ দলের পুজো ফিরিয়ে নিয়ে যাবে পুরনো কলকাতায়

শিল্পী প্রদীপ দাসের হাতের ছোঁয়ায় সেজে উঠছে গোটা মণ্ডপ । তাঁর কথায়,"আমরা রোজ এই শহরটাকে দেখি । তবে অদেখাও থাকে বেশ কিছু জিনিস । রোজই এই শহরে বেশ কিছু বদল আসছে । ঘর-বাড়ি থেকে রাজনীতি- সব দিকেই । এবছর আমরা সেটাকেই ফুটিয়ে তুলছি । থার্মোকলের ব্যবহার যেহেতু বন্ধ তাই আমরা মূলত লোহা ও কাঠের সাহায্যে সাজিয়ে তুলছি গোটা মণ্ডপ ।"



তবে এই শহরের আরও আধুনিক হওয়া বাকি । তাই ঘাড় ঘোরালেই দেখা যায় অর্ধসমাপ্তির কলকাতাকে । সেটাও দেখা যাবে পুজো মণ্ডপে । পুজো উদ্যোক্তা বিশ্বজিৎ প্রশান্ত বলেন,"আমাদের মণ্ডপে যেমন দেখা যাবে মেট্রো তৈরির কাজ, তেমনই থাকছে গোপেশ্বর পালের স্টুডিয়ো । সাবর্ণ রায়চৌধুরী বাড়িকেও তুলে ধরছি আমরা । আশা করছি সকলের পছন্দ হবে মণ্ডপটি ।" তবে শুধু মণ্ডপ সজ্জা নয়, এর সঙ্গে থাকছে আবহ সঙ্গীত ও আলোক সজ্জা । যা দিয়ে 45তম বছরে মানুষের মন জয় করে নিতে প্রস্তুত দমদম পার্ক তরুণ দল ৷

