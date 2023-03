তুফানগঞ্জে তৃণমূলের বুথ সম্মেলনে চটুল নাচের ভিডিয়ো ভাইরাল

তুফানগঞ্জ, 11 মার্চ: তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সম্মেলনে চটুল নাচ ৷ আর তার ভিডিয়ো ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে ৷ ঘটনাটি কোচবিহারের তুফানগঞ্জ বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৷ শুক্রবার সন্ধ্যায়, তৃণমূল পরিচালিত বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতে বুথভিত্তিক সম্মেলনের আয়োজন করেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা ৷ সেখানে মঞ্চে চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যায় বালাভূত তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি আলতাফ আলী ব্যাপারী-সহ অন্য নেতাদের ৷ আর এই তৃণমূলের নেতাদের সামনেই চলে চুটুল নাচের আসর ৷ ঘটনায় নিন্দায় সরব হয়েছেন বিজেপি ৷ যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাাচই করে দেখেনি ইটিভি ভারত (TMC workers are seen enjoying vulgar dance in Tufanganj CoochBehar) ৷

বুথ সম্মেলনের ওই চটুল নাচের একটি ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন বিজেপির জেলা সম্পাদক উৎপল দাস ৷ তিনি বলেন, "বর্তমান সরকার বাংলার সংস্কৃতিকে একেবারে নর্দমায় নামিয়ে দিয়েছে ৷ যেখানে তৃণমূলের নেতারা বসে রয়েছেন, সেখানে অশ্লীল ভাবে পরিবেশিত হচ্ছে চুটুল নাচ ৷ সংস্কৃতিটাকে এরা কোথায় নিয়ে গিয়েছে !"

পঞ্চায়েত ভোট আসছে ৷ তার আগে থাকতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে অশান্তির খবর আসছে ৷ কোথাও বা বোমাবাজি হচ্ছে ৷ কোথাও আবার ফাঁকা জমি থেকে বোমা উদ্ধার করছে পুলিশ ৷ এই ঘটনায় বেশিরভাগ সময় রাজনৈতিক দলগুলি একে অপরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে ৷ এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, "এরা পঞ্চায়েত ভোটের আগে গুন্ডাদের ধরে নিয়ে আসে ৷ তাদের মদ, মাংস খাইয়ে মনোরঞ্জনের বন্দোবস্ত করে ৷ আগামী পঞ্চায়েত ভোটের আগে সন্ত্রাস তৈরির চেষ্টা করছে বর্তমান শাসক দল ৷" তবে বিজেপির তোলা অভিযোগের জবাবে তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-1বি ব্লক সভাপতি প্রদীপ কুমার বসাক জানান, তিনি বালাভূতের ভাইরাল ভিডিয়োটি দেখেছেন ৷ দলীয় সম্মেলনে এ ধরনের ঘটনা সত্যিই নিন্দনীয় বলে স্বীকার করেছেন শাসক নেতা ৷ গোটা ঘটনার তীব্র ধিক্কারও জানিয়েছেন ৷ এছাড়া গত কয়েকদিন ধরে তাঁর সঙ্গে তুফানগঞ্জ-1B ব্লকের অন্তর্গত অঞ্চল সভাপতিরা কোনও যোগাযোগ রাখছে না বলে দাবি করেন প্রদীপ কুমার ৷ বিষয়টি নিয়ে তিনি জেলা সভাপতির দ্বারস্থ হবেন ৷ এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে শাসকদলের অন্দরে ৷

আরও পড়ুন: নর্তকীর সঙ্গে রেলপুলিশের চটুল নাচ, ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই নিন্দার ঝড়