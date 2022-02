পানাজি, 14 ফেব্রুয়ারি : হায়দরাবাদকে হারিয়ে প্রথম চারে প্রবেশ করার পর গত ম্যাচে নর্থ-ইস্টকে হারিয়ে লিগ টেবিলে দ্বিতীয়স্থান দখল করেছিল এটিকে মোহনবাগান ৷ মঙ্গলবার সামনে এফসি গোয়া ৷ গৌরদের হারিয়ে এবার শীর্ষে পৌঁছনোর হাতছানি বাগানের সামনে (ATK Mohun Bagan will take on FC Goa on Tuesday)) ৷ যদিও গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মাঠে নামার আগে দলে চোট-আঘাত সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারেননি জুয়ান ফেরান্দো। এমতাবস্থায় শেষ চারে জায়গা পাকা করতে দলের প্রতিটি ফুটবলারকে মরিয়া লড়াই ছুঁড়ে দেওয়ার কথা বলেছেন সবুজ-মেরুনের স্প্যানিশ কোচ।

পুরনো দলের বিরুদ্ধে নামার আগে ফেরান্দো বলছেন, "আমাদের কাছে প্রত্যেক ম্যাচই এখন ফাইনাল। কেবল এই ম্যাচ নয়, পরবর্তী ছ'টি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ আমার দলের। তবে আপাতত গোয়া ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট পেতে হবে। তারপর পরবর্তী ম্যাচ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করব ৷" তারকা ফুটবলারদের চোট-আঘাত সমস্যা থাকলেও নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে দাপুটে জয়ে আত্মবিশ্বাসী বাগান। তবে এফসি গোয়াও শেষ ম্যাচে চেন্নাইয়িন এফসি-কে 5-0 গোলে পর্যুদস্ত করেছে (FC Goa won 5-0 against Chennaiyin FC in previous match)। তাই লড়াই যে হাড্ডাহাড্ডি হবে, সেটা ধরে নেওয়াই যায়।

গত ম্যাচে হাইল্যান্ডারদের বিরুদ্ধে রয় কৃষ্ণা, হুগো বুমোস, ডেভিড উইলিয়ামস, ম্যাকহিউদের পায়নি সবুজ-মেরুন। গৌরদের বিরুদ্ধে তাদের পাওয়ার সম্ভাবনা কতটা ? ফেরান্দো ম্যাচের দিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান। আগামী কুড়ি দিনে ছ'টি ম্যাচ খেলবে এটিকে মোহনবাগান। বিশ্রামের সুযোগ কম থাকায় ফুটবলারদের ফিট হওয়া কঠিন হয়ে উঠছে। তবে ভারতীয় ফুটবলারদের ধারাবাহিক ভাল পারফরম্যান্স ফেরান্দোর চিন্তা কমাবে। বিদেশিদের ছাপিয়ে লিস্টন কোলাসো এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক 6টি গোল করেছেন।

ভারতীয় উইঙ্গারকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত জুয়ান ফেরান্দো বলছেন, "কেরিয়ারে দুর্দান্ত সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে লিস্টন। ও কীভাবে আরও উন্নতি করতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে।"