পানাজি, 13 ফেব্রুয়ারি : পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছেও হাল ছাড়ছে না এটিকে মোহনবাগান । বাকি ম্যাচগুলো থেকে আরও বেশি পয়েন্ট সংগ্রহ করে শেষ চারে জায়গা পাকা করতে মরিয়া 'মেরিনার্স'। শেষ দশ ম্যাচে অপরাজিত তারা (ATK Mohun Bagan remain unbeaten in last 10 games) । দায়িত্ব নিয়ে আট ম্যাচে হারের মুখ দেখেননি জুয়ান ফেরান্দো । হাইল্যান্ডারদের হারিয়ে মঙ্গলবারই নামতে হবে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে (Bagan will take on FC Goa on Tuesday) । এডু বেদিয়ার দল প্রাক্তন কোচকে পরাজয়ের স্বাদ দিতে মরিয়া থাকবেন নিশ্চিতভাবে । তবে সবুজ-মেরুন বিচলিত নয় ৷ একটি করে ম্যাচ ধরে এগোতে চায় তারা ।

নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও অনায়াস জয় দলকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে । শনিবার তারকাহীন দলকে আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছেন জনি কাউকো, লিস্টন কোলাসোরা। জীবনের সেরা ফর্মে রয়েছেন লিস্টন। অন্যদিকে গতকাল আইএসএলে প্রথম গোলের স্বাদ পেয়েছেন ফিনিশ মিডিও ৷ নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে গোল করে এবং করিয়ে নায়ক বনে গিয়েছেন ইউরোকাপার । শুরুতে ছন্দে না থাকলেও ধীরে-ধীরে ডানা মেলতে শুরু করেছেন কাউকো । আইএসএলে প্রথম গোল করার পর স্বভাবতই বেজায় খুশি ফিনল্যান্ডের ফুটবলার। তিনি বলছেন, "সবুজ-মেরুন জার্সিতে প্রথম গোল করতে পেরে রোমাঞ্চিত। অনেক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি আমরা। দলে চোট-আঘাত সমস্যা রয়েছে । তবুও আমরা যেভাবে ম্যাচটা জিতেছি তাতে খুশি ।" কাউকোর সংযোজন, "আমার প্রতি সমর্থকদের যথেষ্ট প্রত্যাশা রয়েছে ৷ আমি তা পূরণ করতে মরিয়া ।"

অধিনায়ক প্রীতম কোটালও শনিবারের জয়ে খুশি । বঙ্গ ডিফেন্ডার বলছেন, "শেষ চারে তো যাবই। আমাদের লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া । ফেরান্দো কোচ হয়ে আসার পরে আমাদের পাসিং অনেক বেড়েছে । দু'দিনের মধ্যে গোয়ার বিরুদ্ধে নামতে হবে । কোচ নতুন কৌশল ঠিক করবেন নিশ্চয়। ম্যারাথন লিগে চোট-আঘাত সমস্যা থাকবেই । তা সত্ত্বেও যেভাবে জয় পেয়েছি তাতে উচ্ছ্বসিত। আরও ভাল করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ।"