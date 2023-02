কেপটাউন, 23 ফেব্রুয়ারি: দু'বছর আগে দুই ওপেনার আলিসা হিলি এবং বেথ মুনির ব্যাটে হ্য়ান্ডশেকিং দূরত্ব থেকে হাতছাড়া হয়েছিল ট্রফি ৷ দু'বছর বাদে এসে সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ সেই অস্ট্রেলিয়া ৷ বৃহস্পতিবার কেপটাউন নিউল্য়ান্ডসে অজি ওপেনারদ্বয়কে দ্রুত থামনো চ্যালেঞ্জ ছিল রেণুকা সিং, শিখা পাণ্ডেদের ৷ হিলি খুব একটা সুবিধে না-করতে পারলেও ফের চওড়া হল মুনির ব্যাট ৷ ওপেনারের অর্ধশতরান এবং অধিনায়িকা মেগ ল্যানিং'য়ের ঝোড়ো ব্যাটে ভারতকে বড় রানের টার্গেট দিল ক্য়াঙারুবাহিনী ৷ ফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে ভারতের সামনে 173 রানের লক্ষ্যমাত্রা (India need 173 runs to qualify for the final) ৷

জ্বরের কারণে এদিন মেগা ম্যাচে অনিশ্চিত ছিলেন হরমনপ্রীত কৌর ৷ কিন্তু তাঁকে টস করতে দেখে আশ্বস্ত হন অনুরাগীরা ৷ কিন্তু টসভাগ্য এদিন সঙ্গ দেয়নি তাঁকে ৷ বিপক্ষের কাঁধে বড় রান চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মেগ ল্যানিং ৷ অধিনায়িকার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে অর্ধশতরানের ওপেনিং জুটি গড়েন হিলি এবং মুনি ৷ ব্যক্তিগত 25 রানে রাধা যাদব স্টার্ক-পত্নীকে ফেরালেও অর্ধশতরান পূর্ণ করেন মুনি ৷ 7টি চার, একটি ছয়ে 37 বলে 54 রান আসে তাঁর ব্যাটে (Mooney scores 54 runs) ৷ দলের বড় রানের ভিত গড়ে দিয়ে যান তিনিই ৷

মুনি ফিরতে অ্যাশলে গার্ডনারের সঙ্গে জুটিতে 52 রান যোগ করেন অধিনায়িকা ল্যানিং ৷ 18 বলে ঝোড়ো 31 রান করে গার্ডনার ফিরলেও শেষ পর্যন্ত ক্রিজে রয়ে যান ল্যানিং ৷ 4টি চার, 2টি ছয়ে 34 বলে 49 রান করেন তিনি ৷ একইসঙ্গে 20 ওভারে দলের রান পৌঁছে দেন 172-এ (চার উইকেট) ৷ দু'রানে অপরাজিত থাকেন এলিস পেরি ৷ অজি ব্যাটারদের সামনে ভারতীয় বোলারদের অসহায়তার সঙ্গে এদিন যোগ হয় জঘন্য ফিল্ডিং ৷ যা অজিদের বড় রানের পথে সহায়ক হয় ৷

জোড়া উইকেট শিখা পান্ডের ঝুলিতে ৷ একটি করে উইকেট নেন রাধা যাদব এবং দীপ্তি শর্মা ৷ 2020 মেগা ফাইনালে 184 রান তাড়া করতে গিয়ে মাত্র 99 রানে গুটিয়া গিয়েছিল ভারত ৷