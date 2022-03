সেঞ্চুরিয়ন, 23 মার্চ : বাংলাদেশের স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত ৷ গতবছর পরপর দুই সিরিজে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছিল শাকিব আল হাসানরা ৷ চলতি বছরে কিউয়িদের দেশে গিয়ে টেস্ট ম্যাচ জয়ের নজির গড়েছে তাঁরা ৷ এদিন ফের নতুন পালক বাংলাদেশের মুকুটে ৷ প্রোটিয়াদের দেশে ওয়ান ডে সিরিজ জিতলেন তামিম, লিটনরা ৷ দক্ষিণ আফ্রিকায় যেকোনও ফরম্যাটে বাংলাদেশের এটাই প্রথম সিরিজ জয় (Bangladesh win ODI Series in SA for the first time) ৷

বুধবার সেঞ্চুরিয়নের সুপারস্পোর্ট পার্কে 3 ম্যাচের সিরিজের শেষ ওয়ান ডে-তে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 9 উইকেটে হারিয়েছে তামিম ইকবাল অ্যান্ড কোং । এদিন টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তেম্বা বাভুমারা ৷ জানেমন মালান এবং কুইন্টন ডি'ককের জুটি শুরুটা ভাল করলেও তা কাজে আসেনি ৷ ডি'কক ফিরতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে প্রোটিয়াদের ব্যাটিং লাইন আপ ৷ সৌজন্যে তাসকিন আহমেদ ৷ 9 ওভারে মাত্র 35 রান খরচ করে 5 উইকেট তুলে নেন তিনি ৷ বল হাতে সফল শাকিব আল হাসানও ৷ 24 রান দিয়ে 2 উইকেট তুলে নিয়েছেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার ৷ তাঁদের দাপটে মাত্র 154 রানে শেষ হয়ে যায় প্রোটিয়াদের ইনিংস ৷

জবাবে ব্যাট করতে নেমে 1 উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় বাংলাদেশ ৷ তামিম ইকবাল অপরাজিত থাকেন 87 রানে ৷ তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দেন লিটন দাস (57 বলে 48) ৷ তিনি প্যাভিলিয়নে ফিরলে ক্রিজে আসেন শাকিব (20 বলে 18) ৷ জয়ের রানও এসেছে তাঁর ব্যাট থেকেই ৷