মুম্বই, 23 মার্চ : দুটি মরশুম পর আইপিএলের গ্যালারিতে ফিরছে দর্শক ৷ টুর্নামেন্টের পঞ্চদশ সংস্করণ শুরু হওয়ার 72 ঘণ্টা আগে অনুরাগীদের এই সুখবর দিল আয়োজকরা ৷ তবে একশো শতাংশ নয়, 25 শতাংশ দর্শক উপস্থিতিতেই আয়োজিত হবে 2022 আইপিএল (25 percent crowd allowed at stadiums for IPL 2022) ৷ চেন্নাই সুপার কিংস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্সের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যা শুরু হচ্ছে আগামী শনিবার (CSK will face KKR in opening match of IPL 2022) ৷

বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগ আয়োজকরা জানিয়েছে, "ভাইরাসের জেরে সংক্ষিপ্ত বিরতির পর টুর্নামেন্টের 15তম সংস্করণ স্টেডিয়ামে ফের দর্শকদের স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় | উৎসাহী দর্শকরা ফের স্টেডিয়ামে বসেই রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ উপভোগের সাক্ষী থাকতে পারবেন, বহু প্রতীক্ষিত টুর্নামেন্টে নিজেদের সেরা ক্রিকেটারদের হয়ে গলা ফাটাতে পারবেন ৷"

লখনউ সুপার জায়ান্টস এবং গুজরাত টাইটান্সের অন্তর্ভুক্তিতে এবারের আইপিএল হতে চলেছে 10 দলের ৷ মুম্বইয়ের 4টি এবং পুনের একটি, মোট 5টি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে আইপিএলের 74টি ম্যাচ ৷ বুধবার বেলা 12টার পর থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে ম্যাচের টিকিট বিক্রিও ৷ 20টি করে ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে ওয়াংখেড়ে এবং ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে ৷ 15টি করে ম্যাচ আয়োজন করবে ব্র্যাবোর্ন, পুনে এবং এমসিএ স্টেডিয়াম ৷