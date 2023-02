অমৃতসর, 9 ফেব্রুয়ারি: মা অমৃতা সিংয়ের 65তম জন্মদিনে একটি আবেগঘন শুভেচ্ছা বার্তা লিখলেন সারা আলি খান ৷ সইফ কন্যা বৃহস্পতিবার সকালেই মায়ের সঙ্গে দুটি সুন্দর ছবি শেয়ার করেছেন সামাজিক মাধ্যমে ৷ আর সেইসঙ্গে যে নোটটি লিখেছেন তার ছত্রে ছত্রে ছিল আবেগের পরশ ৷ সইফ আলি খান এবং অমৃতা সিংয়ের সন্তান সারা বলিউডের অন্যতম পরিচিত মুখ ৷

বৃহস্পতিবার মায়ের সঙ্গে দু'টি সুন্দর ছবি শেয়ার করেছেন সারা ৷ ছবিতে সারাকে দেখা গিয়েছে গোলাপি আর সাদায় মেশানো সালোয়ারে ৷ আর অন্য়দিকে অমৃতার পরনে কালো পোশাক আর ধূসর রঙা স্কার্ফ ৷ সারা লিখেছেন, " তুমি আমার পৃথিবী । তোমায় জন্মদিনের শুভেচ্ছা ৷ (Sara Ali Khan on The Birthday of her Mom)৷"

সারা আলি খানের এই আবেগী পোস্টের নীচে অমৃতাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সাবা পতৌদি ৷ সারা এখন তাঁর শুটিং নিয়ে রীতিমতো ব্যস্ত ৷ আগামীতে বেশ অনেকগুলি কাজ রয়েছে তাঁর হাতে ৷ কয়েকদিন আগেই জানা গিয়েছে সারা আগামীতে অভিনয় করবেন দেশপ্রেমী ঊষা মেহতার চরিত্রে ৷ ছবির নাম 'অ্যায় ওয়াতন মেরে ওয়াতন' ৷ ইতিমধ্য়েই সামনে এসেছে ছবির টিজার পোস্টার ৷ আর এই ছবির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন কন্নন আইয়ার ৷ ছবির গল্প গড়ে উঠেছে 1942 সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পটভূমিকে কেন্দ্র করে ৷

শুধু 'অ্যায় ওয়াতন মেরে ওয়াতন' নয় আরও বেশ কয়েকটি ছবিতে আগামীতে পর্দায় আসতে চলেছেন সারা ৷ ঠিক যেমন তাঁকে আগামীতে দেখা যাবে লক্ষণ উটেকরের ছবিতেও ৷ এই ছবিতে ভিকি কৌশলের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন তিনি ৷ ছবির শুটিংয়ের কাজও শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ এছাড়া পরিচালক অনুরাগ বসুরও একটি ছবি রয়েছে সারার হাতে ৷ 'মেট্রো: ইন দিনো' নামের এই ছবিতে তিনি স্ক্রিন শেয়ার করবেন আদিত্য রায় কাপুরের সঙ্গে ৷