তিরুপতি, 21 সেপ্টেম্বর: হিন্দু মন্দিরে কোটি টাকা দান করলেন মুসলিম দম্পতি ৷ মঙ্গলবার অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতিতে অবস্থিত তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানমস (Tirumala Tirupati Devasthanams, TTD) মন্দিরে 1 কোটিরও বেশি টাকা দান করলেন আবদুল ঘনি ও নুবিনা বানু (Abdul Ghani and Nubina Banu) ৷ এটি বিশ্বের সবচেয়ে ধনী মন্দির (Muslim couple donates Crore to Tirumala temple in Tirupati Andhra Pradesh) ৷

চেন্নাইয়ের ওই দম্পতি মন্দির চত্বরে রঙ্গনায়াকুলা মণ্ডপমে (Ranganayakula Mandapam) টিটিডির আধিকারিক ধর্মা রেড্ডির (TTD Executive Officer Dharma Reddy) সঙ্গে দেখা করেন ৷ রেড্ডির হাতে চেকটি তুলে দেন তাঁরা ৷ এই বিপুল অর্থের মধ্যে 15 লক্ষ টাকা শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরা আন্না প্রসাদম ট্রাস্টের (Sri Venkateswara Anna Prasadam Trust) জন্য ৷ এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত-দর্শনার্থীকে বিনা পয়সায় খাওয়ানো হয় ৷

87 লক্ষ টাকা শ্রী পদ্মাবতী গেস্ট হাউজের (Sri Padmavati Guest House) জন্য ৷ রান্নাঘরের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও জিনিস কেনা হবে এই টাকা দিয়ে ৷ পেশায় ব্যবসায়ী আবদুল ঘনি এই প্রথম কোনও মন্দিরে অনুদান দিচ্ছেন, এমনটা নয় ৷ এর আগে তিনি বালাজি মন্দিরেও অনুদান দিয়েছেন ৷

2020 সালে কোভিড বিপর্যয়ের সময় মন্দিরে জীবাণুনাশক স্প্রে করার জন্য মাল্টিডাইমেনশনাল ট্রাক্টর মাউন্টেড স্প্রেয়ার (multi-dimensional tractor-mounted sprayer) দান করেছিলেন ৷ সবজি নিয়ে যাতায়াতের জন্য বিশেষ রেফ্রিজারেটর ট্রাক কিনতে 35 লক্ষ টাকা অর্থ দিয়েছেন মন্দিরে ৷