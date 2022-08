জুনাগড়, 10 অগস্ট: আজ বিশ্ব সিংহ দিবস ৷ এশিয়ার মধ্যে সিংহের দেখা মেলে একমাত্র এদেশেই ৷ গুজরাতের গির অরণ্যে দেখা মেলে হিন্দু পুরাণে বর্ণিত দেবীর বাহনের ৷ তবে গিরে বর্তমানে অস্তিত্ব বিপন্ন পশুরাজের ৷ তাই সেখানে নির্মিত হয়েছে সিংহকে পুজো করার মন্দিরও ৷ কিন্তু কীভাবে এবং কেন তৈরি হয়েছিল এই মন্দির (First lion memorial temple in Junagadh Bherai village of Gujarat in World) ?

2014 একটি চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় মারা যায় দু'টি সিংহী ৷ দেশে পশুপ্রেমীদের মনে এই ঘটনা ভীষণভাবে নাড়া দেয় ৷ গ্রামবাসীদের প্রার্থনা ছিল, এমন ঘটনা যেন ভবিষ্যতে আর না ঘটে ৷ মৃত দুই সিংহীকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং পশুরাজের সম্মানার্থে জুনাগড়ের বেহারি গ্রামে তারা একটি স্মারক মন্দির তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় ৷ যেখানে সিংহের আরাধনা করা হয় ৷

অল্প অল্প করে সবাই মিলে টাকা তোলা শুরু হয় ৷ গ্রামের এক চাষি লক্ষ্মণ রাম তাঁর জমি দিয়ে প্রদান করেন সিংহের মন্দির তৈরির জন্য ৷ বাকিরাও যে যার মতো করে সাহায্য করেন ৷ আরেক গ্রামবাসী পেশায় শিক্ষক রমেশ রাওয়াল লিখে ফেললেন 'সিংহ চালিশা'ও ৷ বিগত 40 বছর ধরে তিনি সিংহের প্রজনন নিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছেন ৷

আরও পড়ুন: নন্দলাল বসুর তৈরি নকশার সঙ্গে মিল নেই নবনির্মিত অশোক স্তম্ভের, আক্ষেপ বিশ্বভারতীর শিল্পীদের

যদিও এই সিংহ চালিশা কোনও ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে লেখা নয় ৷ বিশ্বের কোনও দেশে পশুর জন্য এভাবে কিছু লেখা হয়নি ৷ অনেকে বিশ্বাস করেন, সিংহ চালিশা পাঠ করলে এই প্রজাতির প্রাণীরা ভালো থাকবে ৷ আজ বিশ্ব সিংহ দিবসে জুনাগড়ে সিংহের মন্দিরে সিংহ চালিশা পাঠ করছেন সিংহ-প্রেমীরা ৷ দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এখানে এসেছেন সিংহকে ঘিরে এই পুজোপাঠে অংশ নিতে ৷

সাম্প্রতিক অতীতে গুজরাতের গির অরণ্যে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা বুঝিয়ে দিয়েছে সংকটে সিংহের অস্তিত্ব ৷ তরুণ হোক বা বৃদ্ধ, যে কোনও বয়সের সিংহকেই মেরে ফেলা হচ্ছে ৷ হয় তারা কোনও দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছে, নয়তো এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ ৷ গির অরণ্য দেশ তথা এই অঞ্চলের মানুষের গর্ব ৷ দেশবাসীর গর্ব গির অরণ্যে সিংহের উপস্থিতি আজ নিশ্চিহ্নের মুখে ৷

পশু সংরক্ষণে নজিরবিহীন পদক্ষেপ হিসেবে গড়ে ওঠা এই সিংহের মন্দিরের সাত বছর পূর্ণ হল ৷ সিংহের প্রতি তাঁদের অগাধ বিশ্বাস এবং ভালোবাসা দিয়ে গোটা দুনিয়াকে অবাক করে দিয়েছে গ্রামবাসীরা ৷

আরও পড়ুন: রাস্তায় পশুরাজ