নয়াদিল্লি, 29 অক্টোবর: বিশ্বের সবচেয়ে বড় নিয়োগকারী সংস্থার নাম জানেন ? অ্যামাজন, ম্যাকডোনাল্ড বা ওয়ালমার্ট নয়, 'সংস্থা'টির নাম ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক । এই তথ্যই উঠে এসেছে জার্মান-ভিত্তিক পরিসংখ্যান প্রদানকারী সংস্থা স্ট্যাটিস্তার সাম্প্রতিক রিপোর্টে । ওই তথ্য বলছে, দেশের 2.92 মিলিয়ন নাগরিক প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে কর্মরত । অর্থাৎ, সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে 29 লক্ষ 20 হাজার কর্মীতে (Worlds Biggest Employer) ।

স্ট্যাটিস্তার ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "বিশ্বের বৃহত্তম নিয়োগকারীদের মধ্যে র‌্যাংকিংয়ের শীর্ষে রয়েছে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক (Ministry of Defence) ৷ সক্রিয় পরিষেবা কর্মী, সংরক্ষিত এবং অসামরিক কর্মীদের একত্রিত করে মোট কর্মীর সংখ্যাটা এসে দাঁড়িয়েছে 2.92 মিলিয়নে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (US Department of Defense) প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের যেই সংখ্যাটা খানিক কম । এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মীসংখ্যা 2.91 মিলিয়ন । যদিও চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (Peoples Liberation Army) অসামরিক পদগুলিকে কর্মীসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করে না । এই মুহূর্তে পিএলএ-তে কর্মরত রয়েছেন প্রায় 2.5 মিলিয়ন লোক ।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের কোনও কোম্পানিতে এমনকী ওয়ালমার্টের চেয়ে বেশি কর্মী নেই । "ইউএস রিটেইল জায়ান্টের সর্বশেষ কর্মীসংখ্যার পরিসংখ্যানটি 2.3 মিলিয়ন । 1.6 মিলিয়ন কর্মীবাহিনীর নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা অ্যামাজনও ওয়ালটন ফ্যামিলির সুবিশাল সংস্থার ধারে-কাছেও আসেনি ।"

2021 সালে সমগ্র বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয় 2113 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে গিয়েছে । ফলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্বভার বণ্টন, তা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে কর্মীসংখ্যাও । ফলে স্ট্যাটিস্তার এই ইনফোগ্রাফিকটি অবাক হওয়ার মতো কিছু নয় । স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (SIPRI) অনুযায়ী, 2021 সালে প্রতিরক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, ভারত, যুক্তরাজ্য এবং রাশিয়া । যা গোটা বিশ্বের মোট ব্যয়ের 62 শতাংশ ।

2021 সালে মার্কিন সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 801 বিলিয়ন মার্কিন ডলার । অন্যদিকে চিনোর সামরিক বাহিনীতে আনুমানিক 293 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করেছিল । রিপোর্টে বলা হয়েছে ভারতের সামরিক ব্যয় 76.6 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ।