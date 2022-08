.

নিশা লখিমপুৰত পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে এজনে Published on: 12 minutes ago

Koo_Logo Versions

শুকুৰবাৰে নিশা লখিমপুৰৰ ডুবিত ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা । দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ উপৰি শিশুসহ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন দুজন(One dead and two injured in road accident) । এখন অচিনাকি বাহনে মটৰচাইকেলত খুন্দা মৰাৰ ফলতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো । দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰাণ হেৰুৱাই মটৰ চাইকেল আৰোহী গৰাকীয়ে । আনহাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে বাহনখনে । দুৰ্ঘটনাস্থলীত লালুক আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত শিশু আৰু আন এজন লোকক ততাতৈয়াকৈ লালুক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা অচিনাকি বাহনৰ সন্ধান বৰ্তমালৈকে আৰক্ষীয়ে উলিয়াব পৰা নাই ।