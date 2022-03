.

ভূমিস্খলনৰ ফলত পথ বন্ধ হ’ল ডিমা হাছাওত Published on: 18 minutes ago

Koo_Logo Versions

ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ডিমা হাছাও জিলাত ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি (Heavy rainfall in Dima Hasao)। ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে হাফলং-উমৰাংচু-লংকা-নগাঁও সংযোগী পথ (Road closed in Dima hasaon for landslide) । বৃহস্পতিবাৰ নিশাৰ পৰা ডিমা হাছাও জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত প্ৰথমে বন্ধ হৈ পৰিছিল হাফলং-শিলচৰ সংযোগী 54 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ইয়াৰ পিছতে শনিবাৰে হাফলং উমৰাংচু লংকা নগাঁও সংযোগী পথটোও বন্ধ হৈ পৰে ।