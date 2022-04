.

নাছিকৰ পৱন এক্সপ্ৰেচত কেইবাটাও ডবা লাইনচ্যুত, নিহত 1 Published on: 1 hours ago

মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত দেওবাৰে LTT-জয়নগৰ পৱন এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰায় 11 টা ডবা লাইনচ্যুত হয় (Few coaches of 11061 LTT-Jaynagar Express derails near Nashik Maharashtra) ৷ দেওবাৰে বিয়লি প্ৰায় 3:15 বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো ৷ এই ঘটনাত আহত হয় কেইবাজনো লোক আৰু নিহত হয় এজন লোকৰ৷ চাও আহক এই সন্দৰ্ভত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক কপিল ভাস্কৰৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন...