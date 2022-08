যদিও ব্যক্তি হিচাপে আমি আমাৰ নিকট আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে আমাৰ সমস্যাবোৰ ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ কঠিন, তথাপিও কিছুমান কথোপকথন নিম্ন স্বৰত হয় আৰু যৌন সুস্থতা (sexual wellness) হৈছে এনে এটা বিষয় । যিহেতু এনে বিষয়বোৰৰ বিষয়ে কোৱা নহয়, সেয়ে সজাগতাৰ অভাৱৰ বাবে মানুহে ইয়াৰ চিকিৎসা লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে ।

অৱশ্যে, শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতাৰ দৰে পুৰুষসকলে এক স্বাস্থ্যৱান আৰু সুখী জীৱন যাপন কৰিবলৈ যৌন সুস্থতাৰ যত্ন ল'ব লাগিব (sexual wellness to lead healthy and happy life) । আমোদজনকভাৱে, পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত 2020 চনত যৌন সুস্থতাৰ পৰামৰ্শ প্ৰায় 139% বৃদ্ধি হৈছে । সেয়েহে আজি আমি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা কিছুমান সাধাৰণ যৌন স্বাস্থ্যৰ সমস্যাৰ বিষয়ে ইয়াত ক'বলৈ ওলাইছোঁ (common sexual health issues found in men) ।

প্ৰদৰ্শনৰ চাপ (Performance Pressure)

যৌন স্বাস্থ্য আৰু কাৰ্যকাৰিতা সমাজত আৰু বিশেষকৈ বিভিন্ন কাৰণত পুৰুষৰ বাবে নিষিদ্ধ (Sexual health and effectiveness a taboo in society) । প্ৰায়ে ধাৰণা কৰা হয় যে যৌন কাৰ্যকলাপ মহিলাতকৈ পুৰুষৰ বাবে অধিক স্বাভাৱিকভাৱে আহে (sexual activity comes more naturally to men than women) । যদিও সেয়া সঁচা নহয়, কিন্তু যেতিয়া পুৰুষসকলে বিছনাত নিজৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া এই ধাৰণাটো আৰু অধিক অসুবিধাজনক হৈ পৰে । পুৰুষসকলে মহিলাতকৈ প্ৰদৰ্শনৰ উদ্বেগত বহুত বেছি ভোগে । যিটো হৈছে ইৰেক্টাইল ডিচফাংচনৰ (erectile dysfunction) এক মুখ্য কাৰণ ।

ইৰেক্টাইল ডিচফাংচন (Erectile Dysfunction)

সাধাৰণতে নপুংসকতা বুলি যাক কোৱা হয়, এই শব্দটোৰ পুৰুষৰ সৈতে সম্পৰ্কই কেৱল সামাজিক চক্ৰত প্ৰায়ে অস্বস্তি জাগ্ৰত কৰায়ে নহয়, ই এক ক্ষত-বিক্ষত প্ৰতিচ্ছবিলৈও লৈ যায় । কিন্তু এই সমস্যাটো সিমান বিৰল নহয়, কেৱল কম চৰ্চিত । মেছাচুছেটছ মে'ল এজিং অধ্যয়ন (Massachusetts Male Aging Study) অনুসৰি, 40 ৰ পৰা 70 বছৰ বয়সৰ প্ৰায় আধা পুৰুষে ধমনীৰ বিকাৰ (arterial malfunction) বা অন্যান্য অস্বাভাৱিকতাৰ পৰা পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসা কৰিব পৰা পৃথক কাৰণত এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় । ইৰেক্টাইল ডিচফাংচন এণ্ডোক্ৰাইনোলজিকেল ৰোগ (ED can caused by endocrinological diseases) যেনে প্ৰষ্টেট বিজুতি (prostate malfunction), হাইপোগোনাডিজিম (hypogonadism) বা আনকি ডায়েবেটিছৰ ফলত হ'ব পাৰে ।

উত্থান বজাই ৰখাত সমস্যা ফাইব্ৰোচিছ বা এট্ৰফীৰ ফলত হ'ব পাৰে (erection could be caused by fibrosis or atrophy), যি হৈছে এক পৰ্যাপ্ত জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়া । কিন্তু সেয়া ড্ৰাগছ বা ধূমপানৰ ফলতো হ'ব পাৰে । পুৰুষৰ যৌন স্বাস্থ্যক কেন্দ্ৰ কৰি থকা আন এটা পৌৰাণিক কাহিনী হ'ল ইৰেক্টাইল ডিচফাংচন এটা মানসিক বিকাৰ (Erectile Dysfunction is a psychological disorder) । যদিও কাৰণটো স্নায়বিক হ'ব পাৰে, স্পষ্টতা আৰু পৰৱৰ্তী চিকিৎসাৰ বাবে সমস্যাটো নিশ্চিতভাৱে অনুসন্ধান কৰা প্ৰয়োজন ।

নিম্ন লিবিডো (Low Libido)

লিবিডো বা যৌন সক্ৰিয়তা সকলো লিংগৰ বাবে স্বাভাৱিকভাৱে আহে । যৌন আনন্দ হৈছে এক মনোৰঞ্জনমূলক কাৰ্যকলাপ (Sexual pleasure is a recreational activity), যিটো হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু আদৰ্শগতভাৱে কাৰো ওপৰত আৰোপ কৰা উচিত নহয় । সেয়েহে সঠিক মানসিক স্থানত নাথাকিলে, যেনে চাপ বা উদ্বেগ অনুভৱ কৰিলে কামশক্তি হ্ৰাস হ'ব পাৰে । সেয়েহে এজন বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বহু কাৰণ থাকিব পাৰে ।

অকাল স্খলন (Premature Ejaculation)

সাধাৰণতে তিনিজন পুৰুষৰ ভিতৰত এজনে অকাল যৌন উত্তেজনাৰ বিষয়ে অভিযোগ কৰা বুলি জনা যায় (complain about premature orgasm) । এইটোৱে পুৰুষৰ ওপৰত যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি কৰে । কিয়নো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মহিলাসকলক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কেনেবাকৈ অক্ষম । ইয়াৰ ফলত আত্মবিশ্বাস হেৰুওৱা হয়, তেওঁলোকৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে আৰু আনকি গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ।

বৰ্তমান সেই দিনবোৰ গ'ল, যেতিয়া জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নাছিল (scientific explanation for biological processes) । সমাজে নিশ্চিতভাৱে জানিবলৈ যথেষ্ট আগবাঢ়িছে যে যৌন স্বাস্থ্য প্ৰভাৱিত কৰা বহুতো কাৰ্যকলাপৰ অন্তৰ্নিহিত কাৰণ আছে । সকলো সম্প্ৰদায়ে এতিয়া সামূহিকভাৱে অন্যান্য ৰোগৰ দৰে যৌন ৰোগ আৰু অস্বস্তিৰ (sexual diseases and discomfort) বিষয়ে মুকলিকৈ কথা পাতিব লাগিব । যেতিয়া আমি এনে এটা সময়ৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰি আছোঁ, য'ত সমাজত একাধিক লিংগ বিদ্যমান, তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ মনৰ খুদুৱনিবোৰ আগতকৈ বেছিকৈ প্ৰকাশ হ'ব লাগিব ।

জীৱনৰ আন যিকোনো প্ৰয়োজনীয়তাৰ দৰে যৌন আনন্দও এজন ব্যক্তিৰ দায়িত্ব । কিন্তু সম্পৰ্কত গ্ৰহণযোগ্যতাই সেই ধৰণৰ যোগাযোগ অধিকভাৱে উলিয়াই অনাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । ই সম্পৰ্ক আৰু আৱেগিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰাত সহায় কৰে আৰু জীৱনৰ সকলো দিশতে আত্মবিশ্বাস আৰু দৃষ্টিভংগী বৃদ্ধি কৰে । শেষত ক'বলৈ হ'লে, গ্ৰহণযোগ্যতা হৈছে মূল চাবিকাঠি ।

