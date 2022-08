প্ৰতিটো যৌন উত্তেজনাই অক্সিটচিন হৰমনৰ ধল বোৱাই দিয়ে, যিয়ে আপোনাৰ মনোভাব উন্নত কৰে । প্ৰেম, উত্তেজনা আৰু কোমলতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আকাংক্ষা, উদ্বেগ আৰু নিৰাশালৈকে, কেৱল যৌনতা শব্দটোৱে আৱেগৰ এক কেলিডোস্কোপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে (sex can evoke a kaleidoscope of emotions) । অৱশ্যে, যদি কৰ্ম-জীৱনৰ ভাৰসাম্য আৰু চাপৰ দৰে কাৰকৰ বাবে যৌন সম্ভোগ আপোনাৰ বাবে এক মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে, তেনেহ'লে এই সৰল পৰামৰ্শবোৰে আপোনাক আপোনাৰ একঘেয়ামী যৌন জীৱনত প্ৰভাৱিত কৰা কাৰকসমূহত কম্পন সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিব (tips to help shake things for monotonous sex life) ।

মুক্ত মনৰ হোৱা (Being open minded)

আপোনাৰ নিজৰ শৰীৰ আৰু যৌনতা অকলে বা আপোনাৰ সঙ্গীৰ সৈতে বিচাৰ কৰক । কিয়নো ই নিশ্চিতভাৱে আপোনাক আপোনাৰ আনন্দৰ শেষ বিন্দু আৰু আকাংক্ষাৰ বিষয়ে শিকাব । যদি আপুনি বিছনাত অধিক সৃষ্টিশীল হ'ব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি বিভিন্ন অৱস্থান, স্থিতি আৰু আনকি নিজে ভূমিকা পালনৰ দৰে নতুন ধাৰণা অন্বেষণ কৰাৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰিব পাৰে ।

লেতেৰা কথা (Dirty talk)

আমাৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ যৌন অংশটো হৈছে মগজু । কিয়নো ইয়াত যৌন আকাংক্ষাৰ উৎপত্তি হয় । সেয়েহে, 'লেতেৰা কথা' বা যৌনতাৰ বিষয়ে মুক্ত বা অশ্লীল ধৰণে কথা কোৱাটোৱে যথেষ্ট উদ্দীপিত কৰে (talking about sex so arousing)। লেতেৰা শব্দৰ প্ৰতি বা কথাৰ বিষয়টোৰ প্ৰতি এজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মগজুৰ হাইপোথেলামাছ (hypothalamus) আৰু এমিগডালা (amygdala) অঞ্চলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । কিন্তু পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ই পৃথক।

ফ'ৰপ্লেৰ গুৰুত্ব বুজিব (Understand the importance of foreplay)

কেতিয়াবা যৌনতা অতি ত্বৰান্বিত অনুভৱ কৰিব পাৰে । যেনে আপুনি এৰ পৰা বিলৈ, বিৰ পৰা চিলৈ যদি দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে তেন্তে সেই গতি লেহেম কৰক আৰু যৌনতাত ডুব যোৱাৰ আগতে কামুকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক । ফ'ৰপ্লে হৈছে দুয়োজন অংশীদাৰক সমানে ৰোমাঞ্চকৰ কৰি ৰখাৰ বিষয় (Foreplay about exciting both partners equally) ।

আপোনাৰ অমিল যৌন ড্ৰাইভ মিলাই লওক (Match up your mismatched sex drives)

দম্পতীসকলৰ বাবে অমিল যৌন চালনা কৰাটো সচৰাচৰ হয় । যদি এনে হয়, দম্পতীসকলে তেওঁলোকৰ বাবে যৌনভাৱে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই বিষয়ে স্পষ্টকৈ ক'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ দুয়োটাৰে প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ আপোচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ।

ধূমপান পৰিহাৰ কৰিব (Avoid smoking)

ধূমপানে পেৰিফেৰেল ভাস্কুলাৰ ৰোগত অৰিহণা যোগায় (Smoking contributes to peripheral vascular disease)। যিয়ে লিঙ্গ, ভংগাকুৰ আৰু যোনিৰ কোষকলালৈ তেজৰ প্ৰবাহ প্ৰভাৱিত কৰে (affects blood flow to penis, clitoris, and vaginal tissues) । ইয়াৰ উপৰি, ধূমপান কৰা মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ ধূমপান নকৰা সমকক্ষতকৈ দুবছৰ আগতে ৰজোনিবৃত্তিৰ (menopause) মাজেৰে যায় ।

কেগেল ব্যায়াম কৰিব (Do Kegel exercises)

পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ে তেওঁলোকৰ পেলভিক ফ্ল'ৰ পেশী ব্যায়াম কৰি তেওঁলোকৰ যৌন সুস্থতা উন্নত কৰিব পাৰে (improve sexual fitness by exercising pelvic floor muscles) । এই ব্যায়ামবোৰ কৰিবলৈ, যদি আপুনি মধ্যপ্ৰবাহত প্ৰস্ৰাৱ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তেন্তে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিবলগা পেশী টান কৰক । সংকোচনটো দুই বা তিনি ছেকেণ্ডৰ বাবে ধৰি ৰাখক, তাৰ পিছত মুকলি কৰক । 10 বাৰ ইয়াৰ পুনৰাবৃত্তি কৰক । দিনত পাঁচবাৰকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ।

