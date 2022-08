তেজপুৰ,২০ আগষ্ট: ৰাজ্য চৰকাৰে এইবেলি লাচিত বৰফুকনৰ চাৰিশ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি হাতত লৈছে (400th birth anniversary of Lachit Borphukan) ৷ চৰকাৰৰ শেহতীয়া পদক্ষেপক আদৰণি জনাই তেজপুৰৰ অপেছাদাৰী নাট প্ৰযোজনা গোষ্ঠী অসম ৰেপাৰটৰীয়েও “লাচিত-বুৰঞ্জীয়ে লিখা তৰোৱাল” শীৰ্ষক এখন নাটক বহল পৰিসৰৰ মাজত ব্যক্তিক্ৰমী ৰূপত মঞ্চায়নৰ কাম হাতত লৈছে ৷ বিশিষ্ট লেখক নয়নজ্যোতি ভট্টাচাৰ্যৰ কাহিনীৰ আলমত জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পুলক কুমাৰ ডেকাই নাট্যৰূপ দি পৰিচালনাৰ দায়িত্ব বহন কৰিছে (Lachit Borphukan play to be staged in Tezpur) ৷

তেজপুৰত লাচিত বৰফুকন নাটকৰ শুভাৰম্ভ

পূৰ্ণ আখৰাৰ মূহুৰ্তলৈ সময় বাকী থকা অৱস্থাত শনিবাৰে সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ অধীনস্থ জ্যোতিভাৰতীত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে বিগ বাজেটৰ অপেছাদাৰী নাট লাচিতৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰা হয় ৷ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে স্থানীয় বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা, বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া ।

অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই কয় যে, বৰ্তমানো লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰাসংগিকতা আছে । লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, আজিও এচাম লোকৰ মাজত মোগলৰ মানসিকতা আছে । আন পৰিচয়ৰে তেওঁলোকে মোগলৰ লেখিয়াকৈ কাম-কাজ কৰি গৈছে ৷ ধৰ্মীয় গোড়ামীৰে গঢ় লৈ উঠা সেই মানসিকতাৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়াই সাহসেৰে যুঁজ দিব লাগিব ৷

