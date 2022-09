তেজপুৰ, ২৮ ছেপ্টেম্বৰ : প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং আৰু বৌদ্ধ নগৰী টাৱাং (Tawang in Arunachal Pradesh) জিলাৰ সীমান্তত থকা চেলা পাছৰ নিৰ্মীয়মাণ সুৰংগ 'চেলা টানেল' (Sela Tunnel of Arunachal Pradesh) । সাগৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা ১৩,০০০ ফুট উচ্চতাত নিৰ্মাণ কৰা এই সুৰংগ অতি উচ্চতাত নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথম দ্বৈত-লেনৰ পথ সুৰংগ (Sela tunnel will be world high altitude tunnel) ।

আনহাতে, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আজিৰে পৰা তেওঁৰ অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশ ভ্ৰমণৰ সময়ত এই সুৰংগৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি এক সূত্ৰত জানিব পৰা গৈছে (Defence Minister Rajnath Singh) । সুৰংগটোৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য 11.204 কিলোমিটাৰ আৰু 9.220 কিলোমিটাৰ পদপথৰ দূৰত্ব । এই সুৰংগৰে পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডিৰাঙৰ পৰা টাৱাঙলৈ অৰ্থাৎ চেলা পাছৰ সমগ্ৰ স্নিগ্ধ তুষাৰাবৃত্ত পৰ্বতমালা অতিক্ৰম কৰি ভাৰত-চীন সীমান্তলৈ যাব পাৰিব ।

চেলা পাছৰ সুৰংগৰ ৮০ শতাংশ সম্পূৰ্ণ, 2023 চনত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য

ইয়াৰ ফলত প্ৰায় 9.220 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব কমিব । দুটা সুৰংগত এটা টিউবৰ দৈৰ্ঘ্য 8.8 কিলোমিটাৰ । এই সফলতাই দুটা টিউব অৰ্থাৎ 1,555 মিটাৰ দুফালৰ টিউব আৰু 90 মিটাৰ টিউবৰ পৰা ওলাই সংযোগ হোৱা চেলা টানেল সংযুক্ত কৰিছে । সুৰংগৰ ভিতৰত থাকিব অত্যাধুনিক লাইট, চিচি কেমেৰা আৰু প্ৰস্থান দুৱাৰ ।

প্ৰস্থান দুৱাৰসমূহৰ তদাৰক ব'ৰ্ডাৰ ৰোডছ অৰ্গেনাইজেচনৰ (Border Roads Organization) দায়িত্বত থকা বিষয়াই কৰিব আৰু যিকোনো সময়তে সংঘটিত হ'ব পৰা অবাঞ্চিত ঘটনাৰ বাবে থাকিব চোকা দৃষ্টি । সীমান্ত পথ সুৰক্ষা সংস্থা অর্থাৎ ব'ৰ্ডাৰ ৰোডছ অৰ্গেনাইজেচনৰ সঞ্চালকে (DGBR) ২০২১ চনৰ জানুৱাৰীত সেনা দিৱসত তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত এস্কেপ টিউবৰ প্ৰথম বিস্ফোৰণ আৰম্ভ কৰিছিল । এই সুৰংগৰ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ খনন সমাপ্ত হৈছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে (Prime Minister Narendra Modi) বালিপৰা-চাৰিদুৱাৰ-টাৱাং পথৰ জৰিয়তে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙলৈ সকলো বতৰত সংযোগ স্থাপন কৰাৰ বাবে ২০১৯ চনৰ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত চেলা টানেলৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল । সুৰংগটোৰ নিৰ্মাণ 1 এপ্ৰিল, 2019 তাৰিখে আৰম্ভ হৈছিল আৰু প্ৰথম বিস্ফোৰণ 31 অক্টোবৰ, 2019 তাৰিখে সংঘটিত হৈছিল । বৰ্তমান চেলা সুৰংগৰ খনন দ্ৰুত গতিত হৈছে । 1,555 মিটাৰ সুৰংগৰ এস্কেপ টিউবৰ শেষৰ বিস্ফোৰণটোও সমাপ্ত হৈছে, যিটো নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ বহু আগতেই সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

কোভিড-19 ৰ বাবে কিছু সীমাবদ্ধতা আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰিস্থিতি সত্ত্বেও যোৱা 6-10 মাহত কামৰ গতি যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে । অৱশ্যে এই বছৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ বাবে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অত্যধিক বৰষুণৰ বাবে ইয়াৰ লগত সংযুক্ত পথৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই । যাৰ বাবে 2022 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰিৱৰ্তে 2023 চনৰ এপ্ৰিল মাহত পথৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই সুৰংগৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত চেলা টানেল হ'ব 13,000 ফুটতকৈও অধিক উচ্চতাত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল দ্বৈত-লেনৰ পথ সুৰংগ ।

শেহতীয়াভাৱে নিউ অষ্ট্ৰিয়ান টানেলিং মেথড (New Austrian Tunneling Method) ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা এই অনন্য সুৰংগটো বৰফৰ লাইনৰ যথেষ্ট তলত আছে । যাৰ বাবে বৰফ জমা হোৱাৰ প্ৰত্যাহ্বান দূৰ কৰি সকলো বতৰতে ইয়াৰ দ্বাৰা যাতায়াত কৰিব পৰা যাব । উল্লেখ্য, চেলা টানেলটা টাৱাঙৰ লোকসকলৰ বাবে এক আশীৰ্বাদ হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব । কিয়নো ই যাতায়াতৰ সময় হ্ৰাস কৰিব আৰু চেলা পাছৰ ওপৰেৰে দ্ৰুত গতি নিশ্চিত কৰিব ।

ই কেৱল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উন্নয়নতে যে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব সেয়া নহয় । প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু প্ৰতিকূল বতৰতো সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগ হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব । বিশেষকৈ বিভিন্ন সুৰক্ষা বাহিনী আৰু সীমান্তত নিয়োজিত হৈ থকা ভাৰতীয় সেনাৰ বাবে ই এক মাইলৰ খুঁটি হিচাবে পৰিগণিত হ'ব ।

