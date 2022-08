তেজপুৰ, ৩ আগষ্ট : এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক কৰিমউদ্দিন বৰভূঞাই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ক্ষমা খোজাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল । লগতে তেওঁ যদি তেনে নকৰে তেন্তে ইয়াৰ পিছত অনিয়ন্ত্ৰিত আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল কৰিমউদ্দিন বৰভূঞাই । উক্ত ভাবুকিৰ সময়তে মন্ত্রীগৰাকীয়ে উভতি ধৰিছে কৰিমউদ্দিন বৰভূঞাক (Minister Piyush Hazarika counter attack Karimuddin Barbhuyan) ।

মই কৰিমউদ্দিন বৰভূঞাৰ ওচৰত ক্ষমা নোখোজোঁ, যি কৰে কৰক : পীযুষ হাজৰীকা

তেওঁ কয় "মই কি, মোৰ ল'ৰা আৰু ১৪ গোষ্ঠীয়েও বৰভূঞাৰ ওচৰত ক্ষমা নোখোজে । তেওঁলোকে ১৪ গোষ্ঠী শব্দটো বুজি পায়নে নাই মই নাজানো । কিন্তু মই কোনো জেহাদীৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাতকৈ মই মৰি যাম, কিন্তু ক্ষমা নোখোজোঁ ।" তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁলোকে যি কৰে কৰক, তেওঁ ভয় কৰা মানুহ নহয় । লগতে তেওঁলোকে যি আন্দোলন কৰে তাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, (Piyush Hazarika at Tezpur) অনিয়ন্ত্ৰিত আন্দোলনৰ নামত জেহাদী কাৰ্যকলাপ যাতে নহয় । তেতিয়া সেয়া কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ।

উল্লেখ্য, আজি নগাঁৱতো এই একে ভাবুকি দিয়ে পীযুষ হাজৰিকাই । মৃত্যুৰ পিছত আত্মায়ো ক্ষমা নোখোজে জেহাদীৰ সমৰ্থকক বুলি নগাঁৱত মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই (Minister Pijush Hazarika at Nagaon) । বুধবাৰে নগাঁও জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত জিলা উপায়ুক্ত আৰু বিষয়াসকলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় নগাঁৱৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা (Minister Pijush Hazarika meeting at Nagaon DC Office) ।

বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কেইবাটাও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই । তেওঁ কয় যে অসমীয়াই জেহাদীৰ সমৰ্থকক ক্ষমা খুজিবলগীয়া পৰিস্থিতি হ’লে অসমত থাকিবলৈ বাদ দিব লাগিব ৷ তেওঁ লগতে কয় যে, য’ত দেশৰ অখণ্ডতাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব, তাত কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব (Minister Pijush Hazarika Comment on Jihadi in Assam) ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে বিৰোধী কংগ্ৰেছকো কটাক্ষ কৰে (Minister Pijush Hazarika Comment on Congress ) ।

