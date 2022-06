শিৱসাগৰ 20, জুন: শিৱসাগৰত সন্ধানহীন দুই শিশু (Missing two children from Sivasagar) ৷ শিৱসাগৰ নগৰৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা দুটি শিশু নিৰুদ্দেশ হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশ (Two children missing from Sivasagar railway station) ৷ সন্ধানহীন হোৱা শিশু দুটাৰ নাম ক্ৰমে লোহিত ভূঞা আৰু চিতান্ত গগৈ ৷ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি ১৬ জুনৰ পৰা দুই শিশু নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । বিয়লি নগৰৰ ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ ওলাই গৈছিল লোহিত আৰু চিতান্ত নামৰ শিশু দুটি ।

সেই সময়ত ৰেলৱে ষ্টেচনত উজনিমুৱা বেংগালুৰু এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখন কিছু সময় ৰৈ যোৱাৰ পিছতে আজি পৰ্যন্ত শিশু দুটা সন্ধানহীন হৈ আছে । ১৩ নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ লোহিত ভূঞাৰ বয়স ৮ বছৰ আৰু চিতান্ত গগৈৰ বয়স ৭ বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । পৰিয়ালৰ লোকে বহু স্থানত বিচাৰ-খোচাৰ কৰিও শিশু দুটাৰ কোনো শুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই ৷ উপায়ন্তৰ হৈ দেওবাৰে শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ সদৰ থানাৰ আৰক্ষীৰ এটা দল আহি শিৱসাগৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হৈ চিচি কেমেৰা নিৰীক্ষণ কৰি শিশু দুটা উদ্ধাৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷ কোনো লোকে শিশু দুটিৰ সন্ধান পালে ওচৰৰ আৰক্ষীক চমজাই দিবলৈ পৰিয়ালৰ লোকে কাতৰ আহ্বান জনাইছে ।

