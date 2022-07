গুৱাহাটী,29 জুলাই: ৰাজ্য়ত এতিয়াও অন্ত পৰা নাই যৌতুকৰ নামত বোৱাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা(Suicidial case increases due to Dowry demands) । পুনৰ তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামত । বোৱাৰীৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাক লৈ পুৰণিগুদামৰ চলচলিত চাঞ্চল্য । যৌতুক দাবী কৰি মানসিক চাপ দিয়াৰ পৰিণতিতেই এগৰাকী বোৱাৰীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বোৱাৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে(Allegations of harassment in search of dowry) । 22 জুলাইত আত্মহত্যা কৰে পুৰণিগুদাম চলচলিৰ এগৰাকী বোৱাৰীয়ে ।

অভিযুক্ত ত্ৰিদিপ শৰ্মা

পৰিয়ালে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত জানিব পৰা গৈছে যে যোৱা 2021 চনৰ 8 ডিচেম্বৰত মৰিগাঁৱৰ অতুল শৰ্মাৰ জেষ্ঠ কন্যা ইনা শৰ্মা নগাঁৱৰ চলচলি ব্ৰাহ্মণগাঁৱৰ ত্ৰিদিপ শৰ্মাৰ সৈতে আৱদ্ধ হৈছিল বিবাহপাশত । বিবাহৰ সময়ত সাধ্য অনুযায়ী স্ত্ৰীধনৰ প্ৰায় সমুহ সামগ্ৰী দি বিয়া দিছিল মৃত ইনা শৰ্মাৰ পৰিয়ালে ।

অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ

কিন্তু প্ৰায় এমাহ পাছতেই অভিযুক্ত ত্ৰিদিপ শৰ্মাৰ পৰিয়ালে ইনা শৰ্মাৰ ওপৰত মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । ইয়াৰোপৰি ইনা শৰ্মাৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও টাউনত নাৰ্চ পঢ়িবলৈ দাবী কৰি হোষ্টেলত থাকিবলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ

এনেধৰণৰ মানসিক চাপ সহ্য কৰিব নোৱাৰিয়েই ইনা শৰ্মাই যোৱা 22 জুলাইত জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত বাচি লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বোৱাৰী গৰাকীৰ পৰিয়ালে(Suicide for Dowry demands) । ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে অভিযুক্ত ত্ৰিদিপ শৰ্মা তথা অভিযুক্তৰ মাতৃ তৰুণি শৰ্মা আৰু অভিযুক্তৰ কণিষ্ঠ ভগ্নী ৰেখাশ্ৰী শৰ্মা বিৰুদ্ধে নগাঁও সদৰ থানাত দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ ।

উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত নগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত ত্ৰিদিপ শৰ্মাক । লগতে অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে জোৰদাৰ তদন্ত । উল্লেখ্য যে অভিযুক্ত ত্ৰিদিপ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কিছু বছৰ পূৰ্বে উত্থাপন হৈছিল যৌন কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ । সেই অভিযোগতে চৰকাৰী শিক্ষকৰ পদৰ পৰা নিলম্বিত হৈছিল অভিযুক্ত ত্ৰিদিপ শৰ্মা । এতিয়া দোষীক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰি নিজ কন্যাৰ ন্যায় দাবী কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ।

লগতে পঢ়ক: Illegal weapons seized : শোণিতপুৰত জব্দ দুটা পিষ্টল আৰু ৭ জাই সজীৱ গুলী