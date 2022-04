গুৱাহাটী, ১১ এপ্ৰিল : অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত সোমবাৰে সন্ধিয়া লিপিবদ্ধ হ’ব আন এক স্বৰ্ণিল অধ্যায় । কিয়নো অসমীয়া সাহিত্যৰ জগতখনত সকলোৰে নমস্য, কাব্যঋষি নীলমণি ফুকনৰ হাতত ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠ অকাডেমীয়ে সন্ধিয়া তুলি দিব ভাৰতীয় সাহিত্যৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান জ্ঞানপীঠ বঁটা(Nilamoni Phukan selected for Jnanpith award 2022) ৷

আজি কাব্যঋষি নীলমণি ফুকনলৈ আগবঢ়োৱা হ’ব জ্ঞানপীঠ বঁটা

সম্পূৰ্ণ ২২ বছৰৰ পিছত অসমীয়া সাহিত্যলৈ আহিছে এই সৰ্বোচ্চ স্বীকৃতি(Highest recognition for Assamese Literature after 22 years) । তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল প্ৰথমবাৰলৈ অসমত অনুষ্ঠিত হ’ব জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান(Jnanpith Award ceremony will be held in Assam for the first time) । সাধাৰণতে জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনতে অনুষ্ঠিত হয় ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিজ হাতে বঁটা প্ৰাপকক প্ৰদান কৰে এই সৰ্বোচ্চ সন্মান ।

উল্লেখ্য যে, কেতিয়াবাহে ৰাজধানী দিল্লীৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান । ইয়াৰ পূৰ্বে এবাৰ কেৰালাত আৰু এবাৰ কৰ্ণাটকত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল । তৃতীয়বাৰৰ বাবে সোমবাৰে সন্ধিয়া ৬ বজাত গুৱাহাটীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত অনুষ্ঠিত হ’ব জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান(Jnanpith Award ceremony to be held at Rabindra Bhawan in Guwahati) ।

প্ৰথমবাৰলৈ গুৱাহাটীত জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান

কেৱল, কবি নীলমণি ফুকনৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণতে ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠ অকাডেমীয়ে এইবেলি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কৰিছে এই বিশেষ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান । ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠ অকাডেমীৰ বাচনি সমিতিৰ অধ্যক্ষ ড৹ প্ৰতিভা ৰয়ে সন্ধিয়া কাব্যঋষি নীলমণি ফুকনৰ হাতত তুলি দিব এই সৰ্বোচ্চ সন্মান । এই বিশেষ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । লগতে উপস্থিত থাকিব ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠ অকাডেমীৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহীসকল ।

