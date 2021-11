গোৱালপাৰা, 28 নৱেম্বৰ : ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ বাবে দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দি চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ চেষ্টা চলিছে এইখন অসমতে(attempt to murder showing accident) । অভিযোগ অনুসৰি গোৱালপাৰা নগৰৰ কল্পনা নগৰৰ এখন ফাৰ্মাচীৰ গৰাকী দুই ভাতৃ ছাজিদুল ৰহমান আৰু ইমৰান খানক ধনৰ বিনিময়ত হত্যাৰ দায়িত্ব লৈছিল চহৰখনৰে জেল হ'ক নামৰ লোকজনে(supari killer attempted to murder pharmacy owners in Goalpara)।

ঘটনাৰ দিনা নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰি নিশা এক বজাত দুচকীয়া বাহনেৰে ঘৰত গৈ থাকোতে জেল হ'ক নামৰ লোকজনে দুই ভাতৃ ছাজিদুল আৰু ইমৰাণৰ ওপৰত উঠাই দিছিল বলেৰ' গাড়ী । এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ছাজিদুল আজিও শয্যাশায়ী অৱস্থাত আছে । ইফালে ভাতৃ ইমৰাণ খানৰ এখন ভৰি বিকল হৈ পৰে । ছাজিদুল ৰহমানৰ গোচৰৰ ভিত্তিত তদন্ত চলাই অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মৃণাল ডেকাই চুপাৰি কিলাৰ জেল হ'কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷

ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীক তেওঁ দিয়া স্বীকাৰোক্তি মতে অভিৰাম সাহা নামৰ লোকজনে এই কামৰ বাবে দিছিল ধন ৷ সম্প্ৰতি চুপাৰি দিয়া ধনকুবেৰ অভিৰাম সাহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দি চুপাৰি কিলাৰৰ দ্বাৰা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰোৱাৰ নতুন এই কিটিপকলৈ এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে গোৱালপাৰা নগৰত(supari killing attempt in Goalpara)।

