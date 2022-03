ডিমা হাছাও, 25 মাৰ্চ : বৃহস্পতিবাৰে মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত হোৱা ভূমিস্খলনৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰে হাফলং-শিলচৰৰ 54নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যানবাহন চলাচল (National Highway of Haflong Silchar closed for landslide) । উল্লেখ্য যে, শিলচৰৰ পৰা মেঘালয় হৈ গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথচোৱা বন্ধ থকাৰ (Highway closed for landslide) বাবে শিলচৰ-হাফলঙৰ 54নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈ বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন জিলালৈ যোৱা নৈশ বাছসমূহ মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ পৰা চলাচল বন্ধ কৰা হয় ৷

উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্ৰতি শিলচৰৰ পৰা সৌৰাষ্ট্ৰ লৈ আৰু বালাচৰাৰ পৰা হাৰেংগাজাওলৈকে চাৰিলেন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাম অব্যাহত আছে । এই ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে এনএইচআইডিচিএলৰ(NHIDCL)ৰ অধীনত হাইটেক প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা কোম্পানীক ৷ কিন্তু চাৰিলেন যুক্ত পথচোৱা নিৰ্মাণৰ বাবে এতিয়া অব্যাহত আছে পাহাৰ কটাৰ কাম ৷

তেনে সময়তে বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা বৰষুণৰ ফলত ভূমিস্খলন হৈ হাফলং-শিলচৰ 54নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটি বন্ধ হৈ পৰাত যাত্ৰীসকল যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মূখীন হয় ।জানিব পৰা মতে, এই ঘাইপথচোৱা সুচল কৰি তোলাৰ বাবে এনএইচআইডিচিএল আৰু নিৰ্মাণ সংস্থাই যুদ্ধকালীনভাৱে এই পথটিৰ মেৰামতিৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে ৷ লগতে সংস্থাটোৱে শীঘ্ৰেই এই পথচোৱা যাতায়তৰ বাবে সুচল হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি সদৰি কৰে ৷

