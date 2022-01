ডিমা হাছাও, 27 জানুৱাৰী : আজি ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ অতি আদৰৰ উৎসৱ বুচুডিমা অৰ্থাৎ ডিমাছা সকলৰ বিহু (Busu Dima is the biggest local festival) ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ডিমা হাছাও জিলাতো উদযাপন কৰা হৈছে এই বুচুডিমা উৎসৱ (Dimasa tribe celebrates Busu Dima at Dima Hasao) ৷ ডিমা হাছাওৰ হাফলঙৰ ৰাজা গোবিন্দ চন্দ্ৰ ৰাজীত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বুচুডিমা উৎসৱৰ উদ্বোধন কৰে উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেবলাল গাৰ্লচায়ই ৷

উল্লেখ্য যে, বুচুডিমা উৎসৱ হৈছে ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ সৰ্ব বৃহৎ উৎসৱ ৷ প্ৰতিবছৰে 27 জানুৱাৰী তাৰিখে এই উৎসৱ পালন কৰা হয় ৷ ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে গোটেই বছৰ খেতিপথাৰত কাম কৰি ঘৰতে ফচল তুলি ৰখাৰ পাছতে এই বুচুডিমা উৎসৱ উদযাপন কৰে । এই উৎসৱত বিভিন্ন ধৰণৰ সুস্বাদু খোৱাৰ বস্তু লগতে ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত পানীয় জুডিমা' বনোৱা হয় ৷

বুচুডিমা উৎসৱত অহা সকলো অতিথিক এই বিশেষ পানীয় জুডিমাৰ জৰিয়তে অভ্যৰ্থনা জনোৱা হয় । ডিমাছা বাদ্য যন্ত্ৰ ঢোল আৰু বাছিৰ শব্দৰ তালে তালে সকলোৱে ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰা নৃত্য বাইডিমা নাচি উঠে ৷ ৰাজ্যত ক'ভিডৰ সংহাৰী ৰূপৰ বাবে এইবাৰ চৰকাৰী নিয়ম নীতি মানি আৰু কোভিড বিধি মানি পাহাৰীয়া জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত বুচুডিমা উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়।

