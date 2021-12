ধেমাজি, 6 নৱেম্বৰ : ‘হৰ ঘৰ দস্তক' অভিযান(Har Ghar Dastak Campaign at Dhemaji)ৰ সময়ত ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ দলসমূহে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰে ৷ জিলা প্ৰশাসনে জিলাখনৰ পাঁচটা খণ্ড চিকিৎসা কেন্দ্ৰত ১০,৬৮৪ গৰাকীক প্ৰথম পালি আৰু ১৫,২৯৮ গৰাকীক দ্বিতীয় পালি প্ৰদান কৰে ৷ স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ দলসমূহে এই অভিযানৰ অধীনত মুঠ ২৫,৯৮২ জনক ক’ভিডৰ প্ৰতিষেধক(Covid Vaccination Drive at Dhemaji) প্ৰদান কৰে ৷

ধেমাজিত ৮,২৭৮ গৰাকীয়ে লোৱা নাই প্ৰতিষেধক

ধেমাজি জিলা উপায়ুক্ত পি বিজয় ভাস্কৰ ৰেড্ডী(Dhemaji DC P Vijaya Bhaskar Reddy)য়ে সোমবাৰে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সদৰি কৰে এই তথ্য ৷ উপায়ুক্ত গৰাকীয়ে সংবাদমেলত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ধেমাজিত এতিয়াও ৮,২৭৮ গৰাকীয়ে প্ৰতিষেধক লোৱা নাই ৷ ইয়াৰে ৪,০৯২ গৰাকী ধেমাজি সমষ্টিৰ আৰু ৪,১৮৬গৰাকী জোনাই সমষ্টিৰ ৷ উপায়ুক্ত গৰাকীয়ে বাদ পৰি ৰোৱা সকলোকে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনায় ৷

সংবাদমেলত স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া তথা এন এইছ এমৰ জিলা প্ৰকল্প বিষয়া এঞ্জেলিনা চাংমাই আৰু জিলা অতিৰিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য বিষয়া ডাঃ ৰণিধৰ কাকতিয়ে এই সমগ্ৰ অভিযানৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ৷

