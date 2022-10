বৰপেটা, ২৩ অক্টোবৰ: শনিবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া তথা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰাপক বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাদেৱে (Basistha Dev Sharma no more) ৷ তেখেতৰ নশ্বৰদেহ নিশা বৰপেটাৰ সুন্দৰীদিয়াস্থিত বাসভৱনলৈ অনাৰ পাছত দেওবাৰে তেওঁৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় (Last tribute to Satradhikar Basistha Dev Sharma) ।

বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মাৰ নশ্বৰদেহলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলী

তাৰ বাবে পুৱা প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰ গৰাকীৰ নশ্বৰদেহ বাসভৱনৰ পৰা উলিয়াই এক বৃহৎ সমদলেৰে সমগ্ৰ বৰপেটা পৰিভ্ৰমণ কৰা হয় । বাসভৱনৰ পৰা নশ্বৰদেহ প্ৰথমতে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰলৈ নিয়া হয় । তাৰপাছত ৰাখাল থান, চূণপোৰা ভিঠি থান, বৰপেটা বজাৰ আদি হৈ বৰপেটা সত্ৰৰ সমীপৰ সত্ৰৰ বাছ আস্থানলৈ নিয়া হয় ।

সেই স্থানতে প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰ গৰাকীৰ নশ্বৰদেহ আজিৰ দিনটো ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ৰখা হ’ব । বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে সমগ্ৰ বৰপেটা চহৰ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে । সমদলৰ সময়তো অগনন জনতাই পথৰ কাষে কাষে ৰৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ।

জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোকে আপোন কৰি লোৱা বুঢ়া সত্ৰীয়া গৰাকীক সেয়েহে সকলোৱে আজি সমদলৰ সময়ত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শেষ বিদায় জনায় । অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জল ভট্টাচাৰ্য, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ, সৰুক্ষেত্ৰীৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ আদি উপস্থিত হৈ প্ৰয়াত সত্ৰীয়াগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তৰ্পণ কৰে ।

মন্ত্ৰী ডাঃ পেগুয়ে প্ৰয়াত সত্ৰীয়াগৰাকীৰ সৃষ্টিৰাজি অসম চৰকাৰে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে । আছুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জল ভট্টাচাৰ্য্যই প্ৰয়াত বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মাক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি চৰকাৰক আহ্বান জনায় ৷

উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা মতে সোমবাৰে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে বৰপেটা সত্ৰৰ খটখটিৰ পূব পাৰে বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব (Funeral of Basistha Dev Sarma)।

