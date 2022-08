বাক্সা,২০ আগষ্ট: সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে বাক্সা জিলাতো চলিত বৰ্ষত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকৰ মাজত বানসাহায্য প্ৰদান কাৰ্যসুচী অনুস্থিত হয়(Assam CM launches relief fund for flood victims) । বাক্সা জিলাৰ বৰমা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুস্থিত আৰ্থিক অনুদান বিতৰণৰ অুস্থানত উপস্থিত থাকি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী যোগেন মহনে অসমৰ মূখ্যমন্ত্ৰীলৈ এই পদক্ষেপৰ বাবে ধন্যবাদ জনায়(Government relief for flood affected people of Assam) । ৰাজ্যখনত হৈ যোৱা বানত বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত ভৈয়াম অঞ্চলৰ পৰিয়ালক ৯৫,১০০ টকা আৰু পাহাৰুৱা অঞ্চলৰ পৰিয়ালক ১০,০৫০০ টকাকৈ প্ৰদান কৰে ৷

আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত ভৈয়ামাৰ লোকক ৩,২০০ টকাকৈ আৰু পাহাৰুৱা অঞ্চলৰ লোকক ৫,০০০ টকাকৈ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । সেইমৰ্মে শনিবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে বাক্সা জিলাতো বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৩,৯৮৮ গৰাকী লোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰা হয় বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । একেখন মঞ্চতে বাক্সা জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা অৰুণোদয় মাহৰ শুভ উদ্ধোধন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

বাক্সা জিলাতো আজিৰে পৰা অৰুণোদয় আচনিৰ যোগ্য লোকৰ জৰীপ কাৰ্য চলিব বুলি মন্তব্য কৰি অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি বহিঃজিলাৰ লোকক জৰীপ কাৰ্যত নিয়োগ কৰি দুৰ্নীতি মূক্ত কৰাৰ সংকল্প লোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে ।

ইফালে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে ৰাইজৰ পৰা আৰ্থিক অনুদান বিচৰা বুলি প্ৰচাৰ হোৱা কাৰ্য্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰি মন্ত্ৰী যোগেন মহনে অসম চৰকাৰৰ আৰ্থিক নাটনি হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰে । শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে আৰ্থিকভাৱে স্বচ্চল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক তেওঁৰ নিজৰ বিদ্যালয়খনত সাধ্যানুসাৰে অনুদান দিয়াৰ কথাহে প্ৰকাশ কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে ।

