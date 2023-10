নাট্যকাৰ হিচাপে জন ফছেৰ সফলতা ১৯৯৯ চনত তেওঁৰ নাটক 'নোকন কেজেম টিল আ কোমে'ৰ (Nokon kjem til å komme) প্ৰযোজনাৰ সৈতে আহিছিল; (1996; ‘Someone Is Going to Come’, 2002)। নোবেল একাডেমীয়ে বঁটা ঘোষণা কৰাৰ সময়ত কয় যে ভয়াৱহ প্ৰত্যাশা আৰু পঙ্গু ঈৰ্ষাৰ বিষয়বস্তুৰ সৈতে ফছৰ একক সৃষ্টি সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট ।