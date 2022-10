গুৱাহাটী, 17 অক্টোবৰ: ৰাজ্যত বিতৰ্কৰ মাজত মাজত সোমাই পৰিছে এটাৰ পিছত আনটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ৷ এইবাৰ নিযুক্তি বিতৰ্কত নাম সাঙোৰ খাই পৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৷ উল্লেখযোগ্য যে, বিগত 2018 চনৰ ডিচেম্বৰত প্ৰকাশিত বিজ্ঞাপন অনুসৰি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে 511টা চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বিশেষ পৰীক্ষা (Special examination for Grade IV PWD) অনুষ্ঠিত কৰিছিল ৷ 2021 চনত অনুষ্ঠিত কৰিছিল এই বিশেষ পৰীক্ষা ৷

পিছে আজি পৰ্যন্ত ঘোষণা নহ’ল এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ ফলত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল ৷ স্বচ্ছতাৰে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ দাবী কৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত সোমবাৰে প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (Protest against results of exam for PwD recruitment) ৷ কিয়নো বিগত 2021 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বিশেষৰ 2022 চনৰ 26 এপ্ৰিলত ফলাফল ঘোষণা হৈছিল ৷

511টা চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বিশেষ পৰীক্ষাৰ নিযুক্তিক লৈ প্ৰতিবাদ

ফলাফলত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিসংগতি পূৰ্ণ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ ইয়াৰ পিছতেই এই বিশেষ পৰীক্ষাৰ নিযুক্তি স্থগিত ৰখা হৈছিল (Alleged in results of exam for PwD recruitment) ৷

তাৰ পিছত 6 মাহ ওকলাৰ পিছতো আজিপৰ্যন্ত নহ’ল এই পৰীক্ষাৰ নিযুক্তি ৷ ফলত উপায়ন্ত হৈ আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বিভিন্ন শ্ল’গানেৰে প্ৰতিবাদস্থলী উত্তাল কৰি তোলে ৷ ইফালে সোমবাৰে আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল পৰীক্ষাত ভুৱা কম্পিউটাৰ নথি দিয়াৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল পৰীক্ষাৰ্থী । কম্পিউটাৰৰ নথিপত্ৰ জালিয়াতি কৰা 8 জন প্ৰাৰ্থী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷

ইতিমধ্যে AB-UBৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ 100 জন প্ৰাৰ্থীক CIDয়ে 5/22 নম্বৰ গোচৰত তদন্ত চলাই চমন জাৰি কৰিছে (100 selected candidates summoned by CID) ৷ CIDৰ কাৰ্যালয়লৈ তলব কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত 5-6 গৰাকীয়ে চাকৰি লাভ কৰি সম্প্ৰতি প্ৰশিক্ষণ ব্যস্ত ৷ বৰপেটা, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, নলবাৰী, নগাঁও, যোৰহাট, শিৱসাগৰত CID য়ে অভিযান চলাই 66 জন প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে তথ্য প্ৰমাণ পোৱা বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ৷

511টা চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বিশেষ পৰীক্ষাৰ নিযুক্তিক লৈ প্ৰতিবাদ

বিগত 20 ফেব্ৰুৱাৰী, 27 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 27 এপ্ৰিলত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ মনকৰিবলগীয়া যে, ইয়াৰ পূৰ্বেও CID য়ে প্ৰাৰ্থীসকলক উলুবাৰীত থকা CID ৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি কম্পিউটাৰ প্ৰমাণপত্ৰ ভেৰিফিকেচন কৰিছিল (Assam Police SI recruitment scam) ৷ বৰ্তমানেও CID কাৰ্যালয়ত জেৰা অব্যাহত আছে । সম্প্ৰতি প্ৰমাণপত্ৰ জালিয়াতি কৰা বহু প্ৰাৰ্থী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

লগতে পঢ়ক: Assam Police Recruitment: অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ ১০০ প্ৰাৰ্থীক তলব CIDৰ