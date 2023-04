যেতিয়া বিশ্বজুৰি কৰ’না ভাইৰাছে নিজৰ বিধ্বংসী ৰূপ দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়াৰ পৰাই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল, যাতে আমি সংক্ৰমণৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰো । ইয়াৰ বাবে মানুহে নেমুৰ সেৱন বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কাৰণ ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন C থাকে, যিয়ে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিত সহায় কৰে(Is it safe to use lemon every day)।

যিসকল লোকে নিজৰ ওজন কমাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকেও নেমুৰ সেৱন বৃদ্ধি কৰে(How much lemon is too much per day)। যদি আমি আপোনাক কওঁ যে আপুনি নিৰ্বিচাৰে খোৱা নেমুৰ ৰস আপোনাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে, তেন্তে এই কথা শুনি আপুনি আচৰিত নহ’বনে ?

পুষ্টি বিশেষজ্ঞই এই সন্দৰ্ভত বিশেষভাৱে কয় যে, যদি আমি অত্যধিকভাৱে নেমু সেৱন কৰো তেন্তে আমাৰ শৰীৰৰ কি ক্ষতি হ’ব পাৰে(side effects of lemon for male)। জানো আহক-

অত্যধিক নেমু খোৱাৰ অপকাৰিতা

১/ টনচিলৰ সমস্যা

যদি আপুনি অতিৰিক্তভাৱে লেমনেড সেৱন কৰে তেন্তে আপোনাৰ ডিঙিৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে কাৰণ অধিক টেঙা বস্তু খালে ডিঙিৰ বিষ আৰু টনচিলৰ সমস্যা হ’ব পাৰে(disadvantages of drinking lemon water daily)।

২/ দাঁতৰ ক্ষতি

নেমুত এচিডিক গুণ পোৱা যায়, যিটো দাঁত পৰিষ্কাৰ কৰাত উপযোগী হ’ব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰে দাঁতৰ ক্ষতিও কৰিব পাৰে, কাৰণ যদি নেমুৰ ৰস দাঁতৰ সংস্পৰ্শত অতিৰিক্তভাৱে আহে, তেন্তে ওপৰৰ স্তৰ অৰ্থাৎ ইনামেল নষ্ট কৰি পেলায় । কৰিব পাৰিলেহেঁতেন । গতিকে যদি আপুনি নেমুৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছে তেন্তে তৎক্ষণাত টুথব্ৰাছ কৰাটো এৰাই চলিব লাগে যদিও সাধাৰণ পানীৰে ধুই পেলোৱাটো ভাল হ’ব ।

৩/ ইনডাইজেশ্যন

প্ৰায়ে নেমুক হজম শক্তি উন্নত কৰাৰ উপায় বুলি গণ্য কৰা হয় যদিও বেছিকৈ লেমনেড পান কৰিলে ইয়াৰ বিপৰীত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । নেমু বেছিকৈ সেৱন কৰিলে এচিড ৰিফ্লাক্স আৰু গেষ্ট্ৰ’ইছ’ফেজিয়াল ৰিফ্লাক্স আদি ৰোগ হ’ব পাৰে(is too much lemon juice bad for your kidneys)। আপোনাৰ পাচনতন্ত্ৰ বিঘ্নিত হ’ব পাৰে আৰু চৰম পৰিস্থিতিত বমিও হ’ব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: Juices for health: আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উত্তম এইকেইবিধ সেউজীয়া ৰস