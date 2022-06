নিউজ ডেস্ক, ২৮ জুন : লিবিয়াত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ (holding elections in Libya) বাবে সাংবিধানিক ভিত্তিত এতিয়াও কোনো চুক্তি হোৱা নাই বুলি ভাৰতে উল্লেখ কৰি কয় যে এই মুহূৰ্তত প্ৰাথমিকতা হৈছে মুক্ত, নিৰপেক্ষ, সামগ্ৰিক আৰু বিশ্বাসযোগ্য প্ৰকাৰে অতি সোনকালে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো নিশ্চিত কৰা ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী অভিযানৰ পৰামৰ্শদাতা আৰ মধুসূদনে (Counsellor in India's Permanent Mission to UN R Madhu Sudan) সোমবাৰে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সভাত এনেদৰে কয় । আনহাতে, লিবিয়া সন্দৰ্ভত পৰামৰ্শত তেওঁ কয় যে নতুন দিল্লীয়ে উদ্বেগেৰে উল্লেখ কৰিছে যে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি স্বাক্ষৰৰ (Ceasefire Agreement) পিছত দেখা পোৱা অগ্ৰগতি কেৱল বন্ধ হোৱাৰ আশংকায়ে নহয়, কিন্তু পিছপৰি যোৱাৰ আশংকাও আছে ।

"আমি ট্ৰিপলি আৰু ইয়াৰ আশেপাশে সশস্ত্ৰ সংঘৰ্ষ আৰু সশস্ত্ৰ গোটৰ সংগ্ৰামৰ (mobilisations of armed groups in Tripoli) প্ৰতিবেদনবোৰ গভীৰ উদ্বেগৰ সৈতে উল্লেখ কৰিছোঁ ।" নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সাংবিধানিক ভিত্তিত এতিয়াও কোনো চুক্তি হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ভাৰতে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰতিনিধি সভাৰ অধ্যক্ষ এগুইলা চালেহ (Speaker of House of Representatives Aguila Saleh) আৰু ৰাজ্যৰ উচ্চ পৰিষদৰ সভাপতি খালেদ আল-মিছৰীয়ে (President of High Council of State Khaled Al-Mishri) ২৮-২৯ জুনত জেনেভাত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কাৰ্যালয়ত (UN Office at Geneva) নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে খচৰা সাংবিধানিক আন্তঃগাঁথনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ কথা আছে ।

"আমি সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষক লিবিয়ান জনসাধাৰণৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ কথা (in interests of Libyan people) মনত ৰাখি সকলো ৰাজনৈতিক সমস্যা শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । আমি আশা কৰোঁ যে দেশত শান্তি আৰু সুস্থিৰতা বজাই ৰাখিবলৈ সকলো দলে একেলগে কাম কৰিব । এই সন্দৰ্ভত আমি অতি সোনকালে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু সংসদীয় নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ গুৰুত্বৰ কথা পুনৰাবৃত্তি কৰিছোঁ (holding Presidential and Parliamentary elections) ।" তেওঁ কয় ।

উল্লেখ্য, লিবিয়ানসকলে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে নিজে লোৱা সিদ্ধান্তৰ পৰা প্ৰায় আধা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে । এই অচলাৱস্থা অব্যাহত ৰাখিবলৈ নিদিয়াটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে লিবিয়াত ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে লিবিয়াৰ নেতৃত্বত আৰু লিবিয়াৰ মালিকানাধীন আৰু কোনো প্ৰতিবন্ধকতা বা বাহ্যিক হস্তক্ষেপ নোহোৱাকৈ নিশ্চিত কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

ভাৰতে উল্লেখ কৰে যে এই মুহূৰ্তত প্ৰাথমিকতা হৈছে মুক্ত, নিৰপেক্ষ, সামগ্ৰিক আৰু বিশ্বাসযোগ্য প্ৰকাৰে অতি সোনকালে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো নিশ্চিত কৰা । "আমি আশা কৰোঁ যে লিবিয়াৰ সকলো পক্ষই এই উমৈহতীয়া উদ্দেশ্যত একত্ৰিত হ'ব পাৰে । নিৰাপত্তা পৰিষদ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ে নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ সময়ত লিবিয়ান লোকসকলক সমৰ্থন কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ (Security Council and international community support Libyan people)। যিকোনো প্ৰকাৰৰ হিংসাই 2020 চনৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰগতিক হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা উচিত ।" তেওঁ লগতে কয় ।

তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ে আফ্ৰিকা, বিশেষকৈ চাহেল অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদৰ ভাবুকিৰ ওপৰত মনোযোগ দিয়াটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ (terrorism in Africa particularly in Sahel region) । মহাসচিব আৰু বিশেষজ্ঞৰ পেনেলৰ প্ৰতিবেদনত (Reports of Secretary-General and Panel of Experts) দক্ষিণ লিবিয়াত (southern Libya) আইএছআইএল (ISIL) আৰু ইয়াৰ সহযোগী সংস্থাসমূহৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ উপস্থিতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে । আইএছআইএলে নিৰন্তৰভাৱে আক্ৰমণ কৰি থাকিবলৈ সমৰ্থ হোৱাটো অতি উদ্বেগজনক । এই পৰিষদৰ গুৰুত্ব হ'ব লাগে বিশ্বৰ যিকোনো স্থানত আইএছআইএল আৰু অন্যান্য সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ দ্বাৰা উদ্ভৱ হোৱা প্ৰতিটো ভাবুকি দূৰ কৰা ।

সন্ত্ৰাসবাদ আফ্ৰিকাৰ বাবে এক বৰ্ধিত ভাবুকি (Terrorism is growing threat to Africa) আৰু নিৰাপত্তা পৰিষদে (Security Council) অধিক পলম হোৱাৰ আগতে এই বিষয়টোত গুৰুত্ব দিয়াটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলিও তেওঁ কয় । ভাৰতে জোৰ দি কয় যে বিদেশী বাহিনী আৰু ভাৰাতীয়া সৈন্যৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰত্যাহাৰৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ় প্ৰগতি দেখাটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ । এইটো দুখজনক যে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ ডেৰ বছৰৰ পিছত আমি এতিয়াও এই ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃত অগ্ৰগতি দেখা পোৱা নাই ।

বিদেশী বাহিনী আৰু ভাৰাতীয়া সৈন্যৰ (foreign forces and mercenaries) নিৰন্তৰ উপস্থিতি দেশখন তথা অঞ্চলটোৰ শান্তি আৰু সুস্থিৰতাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক । আমি এই ক্ষেত্ৰত জোৰ দিব বিচাৰোঁ যে লিবিয়া নিষেধাজ্ঞা সমিতিৰ বিশেষজ্ঞৰ পেনেলে (Experts Panel of Libya Sanctions Committee) তেওঁলোকৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, কিছুমান দেশৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা তথাকথিত সামৰিক প্ৰশিক্ষণ আৰু লিবিয়াৰ ভূমিত তেওঁলোকৰ সৈন্যৰ উপস্থিতিও নিৰাপত্তা পৰিষদৰ প্ৰস্তাৱৰ স্পষ্ট উলংঘন বুলি তেওঁ কয় ।

