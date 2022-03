নিউজ ডেস্ক, ৫ মাৰ্চ : এন এছ চি এন (আই এম)ৰ সাধাৰণ সম্পাদক থুইংগালেং মুইভাক(General secretary of the NSCN (IM) Thuingaleng Muivah) শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ডিমাপুৰৰ এখন চিকিৎসালয়ত(Muivah is admitted to a hospital in Dimapur) ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷

ডিমাপুৰৰ পৰা প্ৰায় ৩০ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত হেব্ৰন শিবিৰত থকাৰ অৱস্থাতে ৮৮ বছৰীয়া মুইভা অসুস্থ হৈ পৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে ততাতৈয়াকৈ তেওঁক খ্ৰীষ্টান ইনষ্টিটিউট অৱ হেল্থ চাৰ্ভিচেছ এণ্ড ৰিচাৰ্ছ (CIHSR)লৈ বিমানযোগে লৈ যোৱা হয় । কেম্প হেব্ৰন হৈছে এন এছ চি এন (আই এম)ৰ প্ৰশাসনিক আৰু সামৰিক বিভাগৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ।

উল্লেখ্য যে, এনএছচিএন (আইএম) আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত চলি থকা শান্তি আলোচনাৰ (Indo-Naga peace talks) শীৰ্ষত আছে এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিদ্ৰোহী নেতা থুইংগালেং মুইভা । এন এচ চি এনৰ (আই এম)ৰ প্ৰয়াত নেতা ইশ্বাক চিশ্বি শ্বু আৰু মুইভাই ১৯৯৭ চনৰে পৰাই ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে এন এছ চি এনৰ (আই এম) গোটৰ হৈ আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াক আগবঢ়াই লৈ গৈ আছিল ।

২০১৬ চনত শ্বুৰ মৃত্যুৰ পাছত মুইভাৰ ওপৰতেই পৰিছিল এই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিয়াৰ দায়িত্ব ৷ মুইভাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে এতিয়াও হাস্পাতাল কৰ্তৃপক্ষ তথা এন এচ চি এনৰ (আই এম)ৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈ একো জনোৱা হোৱা নাই ।

