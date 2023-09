নেশ্যনেল ডেস্ক, 20 ছেপ্টেম্বৰ: ভাৰত আৰু কানাডাৰ মাজত বৰ্ধিত উত্তেজনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে, ভাৰতীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এক ভ্ৰমণ পৰামৰ্শ জাৰি কৰি কানাডাৰ সকলো ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু ভ্ৰমণৰ চিন্তা কৰাসকলক অতি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷

খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যাক লৈ দুয়োখন দেশৰ মাজৰ আৰম্ভ হোৱা কূটনৈতিক সংঘাতৰ ফলস্বৰূৰে ভাৰতে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ৷ আশংকা কৰা হৈছে যে কানাডাৰ ভাৰতীয় সম্প্ৰদায় আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিব পাৰে ৷

মন্ত্ৰালয়ে কানাডাত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ মাজত সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি এটা বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে । বিবৃতিত কোৱা হৈছে, ‘‘কানাডাত বৰ্ধিত ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত ঘৃণামূলক অপৰাধ আৰু অপৰাধমূলক হিংসাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, তাত থকা সকলো ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু ভ্ৰমণৰ চিন্তা কৰা সকলক পৰম সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।’’ এই পৰামৰ্শৰ উদ্দেশ্য হৈছে বৰ্ধিত উত্তেজনাৰ সন্মুখীন হৈ কানাডাত বাস কৰা বা ভ্ৰমণ কৰা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা ৷

বিবৃতিটোত কানাডাৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল আৰু স্থানসমূহ পৰিহাৰ কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সম্ভাৱ্য অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা আৰু দেশখনত থকাৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা ৷

বিশেষকৈ ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলক কানাডাত নিৰাপত্তাৰ অৱনতিৰ বাবে অত্যাধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আৰু সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে কানাডাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়ে গভীৰভাৱে চিন্তিত আৰু এই উদ্বেগবোৰ সমাধান কৰিবলৈ কানাডাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে ৷

কানাডাত ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে বিবৃতিটোত তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ নিজ নিজ ৱেবছাইট বা এমএডিএডি পৰ্টেলৰ (madad.gov.in) জৰিয়তে অটাৱাৰ ভাৰতীয় উচ্চায়োগ (High Commission of India in Ottawa ) বা টৰণ্টো আৰু ভেংকুভাৰত ভাৰতৰ কনচুলেট জেনেৰেলৰ (Consulates General of India in Toronto and Vancouver) ওচৰত পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ৷

এই পঞ্জীয়নে উচ্চায়োগ আৰু কনচুলেট জেনেৰেলক যিকোনো জৰুৰীকালীন বা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত কানাডাত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সৈতে উন্নত যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সহায় কৰিব ৷

লগতে পঢ়ক: Hardeep Singh Nijjar: কোন আছিল হৰদীপ সিং নিজ্জাৰ ? যাৰ হত্যাই কুটনৈতিকভাৱে বিভাজিত কৰিছে ভাৰত কানাডাক