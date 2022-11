স্পৰ্টছ ডেস্ক, ২০ নৱেম্বৰ : দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে নিউজীলেণ্ড-ভাৰতৰ দ্বিতীয়খন টি-২০ মেচ (India New Zealand 2nd T20 match) । হাৰ্ডিক পাণ্ডিয়াৰ নেতৃত্বাধীন নিউজিলেণ্ড ভ্ৰমণৰত ভাৰতীয় টি-২০ দলটোৱে দ্বিতীয়খন মেচত টছত পৰাস্ত হৈ বেট ধৰিবলৈ নামিছে । বাতৰি যুগুতোৱাৰ পৰলৈকে ভাৰতে ১১ অ'ভাৰত দুই উইকেটৰ বিনিময়ত ৮২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে (India tour to New Zealand) ।

উল্লেখ্য, নিউজিলেণ্ড ভ্ৰমণত বিশ্ৰাম দিয়া হৈছে ভাৰতীয় দলৰ নিয়মীয়া অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাক (Indian Cricket team captain Rohit Sarma) । সেয়ে টি-২০ দলৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে হাৰ্ডিক পাণ্ডিয়াক (Hardik Pandya led India T20 team) । আনহাতে, এদিনীয়া দলটোৰ নেতৃত্বৰ ভাৰ পৰিছে শিখৰ ধৱনৰ কান্ধত ।

বৰষুণে ধুই নিয়া ৱেলিংটনৰ প্ৰথম টি-২০ মেচখনৰ পিছত আজিৰ মেচত জয়লাভ কৰি ভাৰতে টি-২০ শৃংখলাত অগ্ৰগতি লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব । অৱশ্যে আজিৰ মেচতো বৰষুণৰ বাবে ২৬ মিনিটৰ বাবে খেল স্থগিত ৰাখিবলগা হয় ।

আজিৰ দলটো হৈছে- ঈশান কিষণ, ঋষভ পণ্ট, সূর্যকুমাৰ যাদৱ, শ্রেয়স আয়াৰ, দীপক হুডা, হার্দিক পাণ্ডিয়া, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, ভুবনেশ্বৰ কুমাৰ, অৰ্শদীপ সিং, মহম্মদ চিৰাজ, যজুবেন্দ্র চহাল ।

