নেচনেল ডেস্ক,৩ জুলাই: ডেৰা প্ৰধান গুৰমিত ৰাম ৰহিম সঁচা নে ভুৱা সেই লৈ আকৌ এবাৰ আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা (Dera chief Gurmeet Ram Rahim)। ইয়াৰ মাজতে উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই সন্দৰ্ভত এখন আবেদন দাখিল কৰা হৈছে। উক্ত আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে পেৰোলত ওলাই অহা ডেৰা মুৰব্বীৰ অভিব্যক্তি প্ৰকৃত ৰাম ৰহিমৰ দৰে একে নহয়। এই সন্দৰ্ভত তদন্তৰ দাবী জনোৱাত বিষয়টো সোমবাৰে পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ত শুনানিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।

পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা এই আবেদনখনত ৰোহতক কাৰাগাৰত বন্দী গুৰমিত ৰাম ৰহিম ভুৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে । তেওঁ প্ৰকৃত প্ৰধান গুৰমিত সিং ৰাম ৰহিম নহয় । আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে প্ৰকৃত ৰাম ৰহিমক অপহৰণ কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ে সোমবাৰে আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব(Punjab and Haryana High Court will hearing on Monday)। আৱেদনখনৰ শুনানি এতিয়া সোমবাৰে ন্যায়াধীশ কৰমজিৎ সিঙে কৰিব।

ইপিনে,চণ্ডিগড়ৰ বাসিন্দা অশোক কুমাৰ আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ত এক ডজন ডেৰাৰ অনুগামীয়ে আবেদন দাখিল কৰি বিষয়টোৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে । এই আৱেদনত অভিযোগ কৰিছে যে প্ৰকৃত ডেৰা প্ৰধানক অপহৰণ কৰা হৈছে বা ডেৰাৰ সিংহাসন পাবলৈ হত্যা কৰা হ'ব । উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদনত হাৰিয়ানা চৰকাৰ,হানিপ্ৰীত আৰু চিৰচা ডেৰা প্ৰশাসক পিআৰ নয়নক উত্তৰদাতা কৰা হৈছে।

আবেদনকাৰীসকলে অভিযোগ কৰে যে তেওঁলোকে সূত্ৰৰ পৰা জানিব পাৰিছে যে প্ৰকৃত ডেৰা প্ৰধানক ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছিল (Udaipur Of Rajasthan)। আৱেদন অনুসৰি, পেৰোলৰ সময়ছোৱাত অভিযুক্ত ডেৰা প্ৰধান বা ডামি ব্যক্তিজনৰ ভিডিঅ' আৰু ফটোচোৱাৰ পিছত,এইটো স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাইছিল যে তেওঁৰ মুখ আৰু হাতত এটা মেকঅ'ভাৰ বা মাস্কিং আছিল, যি ভিডিঅ'ৰ পৰা ভিডিঅ'লৈ সলনি হৈছিল।

উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাগপত আশ্ৰমত বাস কৰা ৰাম ৰহিমে উল্লেখ কৰে যে যোৱা মাহতহে ডেৰা চাচা সৌদাৰ মুৰব্বী গুৰমিত ৰাম ৰহিমে আকৌ এবাৰ পেৰোল লাভ কৰিছে(ram rahim gets parole))। ৰোহতকৰ সুনাৰিয়া কাৰাগাৰত বন্দী সুনাৰিয়া কাৰাগাৰত গুৰমিত ৰাম ৰহিমক কাৰাগাৰ বিভাগে এমাহৰ পেৰোল প্ৰদান কৰিছে(Ram Rahim in Sunaria Jail)। পেৰোলৰ সময়ছোৱাত ৰাম ৰহিম বাগপতত অৱস্থিত ডেৰা আশ্ৰমতে (বাঘপতৰ বৰ্ণৱা ডেৰাত ৰাম ৰহিম) আছে (Ram Rahim in Barnawa Dera of Baghpat)।

লগতে পঢ়ক:Maharashtra Assembly Speaker election : সিন্দে চৰকাৰৰ আজি প্ৰথমটো অগ্নিপৰীক্ষা