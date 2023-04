নিউজ ডেস্ক, 7 এপ্ৰিল: গুড ফ্ৰাইডে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ অন্যতম বিশেষ উৎসৱ(Good Friday 2023)। এই উৎসৱ এইবাৰ শুকুৰবাৰে অৰ্থাৎ ২০২৩ চনৰ ৭ এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হৈছে । এই ধৰ্মত গুড ফ্ৰাইডে বৰদিনৰ দৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয় । ইয়াক হলি ফ্ৰাইডে, ব্লেক ফ্ৰাইডে বা গ্ৰেট ফ্ৰাইডে বুলিও কোৱা হয় (Good Friday 2023 Date history significance) । গতিকে এই উৎসৱৰ বিষয়ে জানো আহক...

গুড ফ্ৰাইডে কিয় পালন কৰা হয় ?

জগতক প্ৰেমৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰা যীচুক আজিৰ দিনটোতে ক্ৰুছবিদ্ধ কৰা হৈছিল । খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ বাবেও এই দিনটো ক'লা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় । কোৱা হয় যে, সেই সময়ত ৰোমত যীশুখ্ৰীষ্ট অতি লোকপ্ৰিয় আছিল, তাৰ পিছত তাত থকা ধৰ্মগুৰুসকলে তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তাক লৈ অধিক চিন্তিত হৈ পৰিছিল, সেয়েহে তেওঁলোকে যীচুক ৰাজদ্ৰোহী সজাই মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল (did jesus die on good friday)।

এইদৰে এই বিশেষ দিনটো পালন কৰা হয়

ইষ্টাৰ দেওবাৰৰ আগৰ শুকুৰবাৰে পবিত্ৰ সপ্তাহত এই উৎসৱ পালন কৰা হয় । যদিও এই উৎসৱ এদিনৰ বাবে পালন কৰা হয়, কিন্তু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত ইয়াৰ প্ৰস্তুতি ৪০ দিন আগতেই আৰম্ভ হয় । গুড ফ্ৰাইডেৰ দিনা দুপৰীয়া গীৰ্জাত গোট খাই যীশুখ্ৰীষ্টক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় । ইয়াৰ বাহিৰেও মানুহে ক’লা কাপোৰ পিন্ধি যীচুৰ প্ৰতি শোক প্ৰকাশ কৰে । কোনো উদযাপন নকৰাকৈ এই বিশেষ দিনটো পালন কৰা হয় ।

ইয়াৰ উপৰিও খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোকসকলেও গীৰ্জাত ক্ৰুছত চুমা খাই প্ৰভু যীচুক স্মৰণ কৰে । তেওঁলোকে কোৱা সত্য, প্ৰেম আৰু বিশ্বাসৰ পথ অনুসৰণ কৰাৰ বাবে সকলোৱে শপতগ্ৰহণ কৰে (why is it called good Friday)। প্ৰভু যীচুৰ স্মৃতিত খ্ৰীষ্টানসকলেও ৪০ দিনৰ উপবাস কৰে, যিটো সন্ধিয়া ভঙা হয়, ইয়াক লিণ্ট বুলি কোৱা হয় । উপবাস ভংগ কৰাৰ পিচত মানুহে ফল-মূল, শাক-পাচলি, মিঠা ৰুটি, গাখীৰ, কণী, মাছ ইত্যাদি সেৱন কৰে যদিও এই সময়ত মাংস খোৱা নহয় ।

কিয় গুড ফ্ৰাইডে বুলি কোৱা হয়

আজিৰ দিনটোতে প্ৰভু যীচুক ক্ৰুছবিদ্ধ কৰা হৈছিল । এতিয়াও এই দিনটোক গুড ফ্ৰাইডে বুলি কোৱা হয় । আচলতে তেওঁক মানৱ কল্যাণৰ বাবে ক্ৰুছবিদ্ধ কৰা হৈছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু সেইবাবেই খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত এই দিনটোক পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় । গুড ফ্ৰাইডে হৈছে যীচু খ্ৰীষ্টৰ বলিদানক স্মৰণ কৰাৰ দিন ।

