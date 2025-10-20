অৰিঅ’নিড উল্কাবৃষ্টি 2025: ক’ত আৰু কেনেদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিব ?
চলিত মাহতেই দেখিবলৈ পোৱা যাব বাৰ্ষিক আকাশী পৰিঘটনাা অৰিঅ’নিড উল্কাবৃষ্টি ৷ কেনেকৈ, ক’ত চাব পাৰি জানক ---
Published : October 20, 2025 at 1:25 PM IST
হায়দৰাবাদ: মহাকাশ সম্বন্ধীয় বিষয় বস্তুৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত ভাৰতীয়সকলে চলিত অক্টোবৰ মাহত নিশাৰ আকাশত সাক্ষী হ’ব পাৰে অৰিঅ’নিড উল্কাপিণ্ডৰ । এই বাৰ্ষিক আকাশী পৰিঘটনাাটো ভাৰতীয় মানক সময় অনুসৰি 21 অক্টোবৰৰ নিশাৰ পৰা 22 অক্টোবৰৰ পুৱাৰ ভাগত তুংগত উঠিব । আমেৰিকাৰ লোকৰ বাবে শীৰ্ষ সময় 20 অক্টোবৰৰ নিশাৰ পৰা 21 অক্টোবৰৰ পুৱালৈকে ।
স্বচ্ছ আন্ধাৰ আকাশত আৰু অলপ ধৈৰ্য ধৰিলে আকাশ চোৱাসকলে প্ৰতি ঘণ্টাত 20 টা উল্কাপিণ্ডৰ সাক্ষী হ’ব পাৰে আৰু এই জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানসন্মত পৰিঘটনা উপভোগ কৰিব পাৰে । মন কৰিবলগীয়া যে অৰিঅ’নিডবোৰ দ্ৰুত, উজ্জ্বল আৰু প্ৰায়ে কেইছেকেণ্ডমানৰ বাবে দেখা পোৱা জিলিকি থকা খোজবোৰ এৰি থৈ যায় ।
অৰিঅ’নিড উল্কাপিণ্ডৰ বৰষুণ হৈছে বাৰ্ষিক আকাশী পৰিঘটনা যিটো ঘটে যেতিয়া পৃথিৱীয়ে হেলিৰ ধূমকেতুয়ে এৰি থৈ যোৱা মহাকাশ ধূলিৰ খোজৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় । এই ধূলিৰ দানাবোৰে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ সৈতে তীব্ৰ বেগত সংঘৰ্ষ কৰি জ্বলি উলিয়ায় আৰু উল্কাপিণ্ড বা শ্বুটিং ষ্টাৰ নামেৰে জনাজাত পোহৰৰ উজ্জ্বল ৰেখা সৃষ্টি কৰে ।
অৰিঅ’নিড উল্কাপিণ্ড 2025: মূল তাৰিখ আৰু চোৱাৰ উত্তম সময়
নাছাৰ মতে, চলিত বৰ্ষৰ 26 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অৰিঅ’নিড উল্কাপিণ্ডৰ বৰষুণ 2025 চনৰ 22 নৱেম্বৰলৈকে সক্ৰিয় হ’ব । 21 অক্টোবৰৰ নিশা (আমেৰিকাৰ বাবে 20 অক্টোবৰ) ইয়াৰ শিখৰত উপনীত হ’ব আৰু 22 অক্টোবৰৰ পুৱাৰ ভাগত (আমেৰিকাৰ বাবে 21 অক্টোবৰ) ই গ্ল’য়িং ট্ৰেইলৰ সৃষ্টি কৰি যাব ।
আশা কৰা হৈছে যে অৰিঅ’নিড উল্কাপিণ্ডৰ বৰষুণৰ সময়ত প্ৰতি ঘণ্টাত প্ৰায় 10 ৰ পৰা 20 টা উল্কাপিণ্ড দেখা যাব । এই জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ পৰিঘটনাটো চাবলৈ সৰ্বোত্তম সময় হ’ল মাজনিশাৰ পিছৰ প্ৰথমটো প্ৰহৰলৈকে, যেতিয়া অৰিয়ান নক্ষত্ৰমণ্ডলৰ ওচৰৰ উজ্জ্বল বিন্দুটো আকাশৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰত থাকে ।
Orionid meteor shower 2025: সৰ্বোত্তম দৰ্শনৰ অভিজ্ঞতাৰ বাবে টিপছ
অৰিঅ'নিড উল্কাপিণ্ড 2025 চাবলৈ আৰু সম্ভৱপৰ উত্তম পদ্ধতিৰে উপভোগ কৰিবলৈ কেইটামান টিপছ:
- ডাৰ্ক স্পট: অৰিঅ’নিড উল্কাপিণ্ডৰ বৰষুণৰ সৰ্বোত্তম দৃশ্য পাবলৈ চহৰৰ পোহৰৰ পৰা আঁতৰি গৈ পৰিষ্কাৰ আকাশ বিচাৰি উলিওৱাটো অতিশয় বাঞ্ছনীয় ।
- চকু দুটা আন্ধাৰত ৰাখক: ঘটনাটো নিৰীক্ষণ কৰাৰ আগতে পোহৰৰ অনুপস্থিতিৰ লগত খাপ খুৱাবলৈ কমেও 30 মিনিট আন্ধাৰত কটোৱা উচিত ।
- উল্কাপিণ্ডৰ ফালে পোনপটীয়াকৈ নাচাব: উল্কাপিণ্ডৰ দীঘলীয়া ট্ৰেইলৰ বাবে ৰেডিয়েণ্টৰ পৰা অলপ আঁতৰি চোৱাটো বাঞ্ছনীয় ।
- আৰামদায়ক হওঁক: চকীত বহি অৰিঅ’নিড উল্কাপিণ্ডৰ দৃশ্যটো আৰামত উপভোগ কৰক ।
Orionid meteor shower 2025: কেমেৰাত কেনেকৈ Orionids বন্দী কৰিব পাৰি
এষ্ট্ৰ’ ফটোগ্ৰাফাৰসকলে পেছাদাৰী কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰি অৰিঅ’নিড উল্কাবৃষ্টি সঠিকভাৱে বন্দী কৰিব পাৰে । অধিক আকাশ আবৃত কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ বহল কোণৰ লেন্স, পাৰ হৈ যোৱা উল্কাপিণ্ডৰ জিলিকি থকা ট্ৰেইল ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ দীঘলীয়া এক্সপ’জাৰ ছেটিংছ আৰু কেমেৰাটো স্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ ট্ৰাইপড থকাটো বাঞ্ছনীয় । স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে দৰ্শকে স্বচ্ছ আৰু প্ৰদূষণমুক্ত পৰিৱেশৰ আকাশত উল্কাপিণ্ড আৱদ্ধ কৰিব পাৰে ।
