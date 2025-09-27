নাছা-ইছৰোৰ নিছাৰ অভিযান: ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিলে পৃথিৱীৰ প্ৰথমখন ফটো

নাছা-ইছৰোৰ নিছাৰ অভিযান: ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিলে পৃথিৱীৰ প্ৰথমখন ফটো
নাছা-ইছৰোৰ নিছাৰ অভিযানে পৃথিৱীৰ প্ৰথম ৰাডাৰৰ ছবি প্ৰেৰণ কৰিছে, যিবোৰ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
Published : September 27, 2025 at 1:54 PM IST
হায়দৰাবাদ: নাছা আৰু ইছৰোৰ ঐতিহাসিক অংশীদাৰিত্বৰে সৃষ্টি কৰা কৃত্ৰিম এপাৰচাৰ ৰাডাৰ উপগ্ৰহ অভিযান নিছাৰ উপগ্ৰহটোৱে এতিয়া পৃথিৱীৰ বিশদ পৰ্যবেক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে । বিশেষভাৱে পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে উৎক্ষেপণ কৰা এই উপগ্ৰহটোৱে শেহতীয়াকৈ পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ প্ৰথম ৰাডাৰৰ ছবি ঘূৰাই দি পৃথিৱীৰ ভূ-খণ্ডৰ অতি বিশদ ছবি লাভ কৰিছে । নিছাৰ উপগ্ৰহৰ দ্বাৰা প্ৰেৰণ কৰা ছবিসমূহ আৰু ইয়াৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে জানো আহক ।
2025 চনৰ 30 জুলাইত উৎক্ষেপণ কৰা নিছাৰ উপগ্ৰহৰ এল-বেণ্ড ৰাডাৰে 2025 চনৰ 21 আগষ্টত আমেৰিকাৰ মেইন ৰাজ্যৰ মাউণ্ট ডেজাৰ্ট দ্বীপৰ ছবিখন ধৰিছিল, যিটো আপুনি এই প্ৰতিবেদনৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিখনত দেখিছে । সেউজীয়াই অৰণ্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, মেজেণ্টাই অট্টালিকা আৰু কঠিন ভূমিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, আনহাতে ক’লা ৰঙে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে পানীক ।
নিছাৰ ইমেজৰ বৈশিষ্ট্য
👀 First look! The @NASA-@ISRO NISAR satellite sent back its first images, distinguishing between different types of land cover in areas like croplands, forests and wetlands.— NASA Earth (@NASAEarth) September 25, 2025
These are a glimpse of what it will be able to produce when the science phase begins later this year. pic.twitter.com/F2eREdIcjJ
ইয়াৰ পিছত নিছাৰ উপগ্ৰহটোৱে দুদিন পিছত 2025 চনৰ 23 আগষ্টত দ্বিতীয়খন ছবি সংগ্ৰহ কৰে, য’ত উত্তৰ ডাকোটাৰ কৃষিভূমি, অৰণ্য আৰু নদীৰ পাৰ স্পষ্টকৈ দেখা যায় । উপগ্ৰহটোৱে এই ছবিখন ইমান বিশদভাৱে বন্দী কৰিলে যে পথাৰত বৃত্তাকাৰ জলসিঞ্চনৰ ধৰণ দেখা যায় । ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ভৱিষ্যতে কৃষি নিৰীক্ষণৰ বাবে নিছাৰ উপগ্ৰহ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব, যিটো কৃষকৰ বাবে অত্যন্ত উপযোগী বুলি প্ৰমাণিত হ’ব ।
এইটোৱেই হৈছে বিশ্বৰ প্ৰথমটো উপগ্ৰহ য’ত দুটা ৰাডাৰ ব্যৱস্থা আছে: এল-বেণ্ড (নাছাৰ দ্বাৰা) আৰু এছ-বেণ্ড (ইছৰোৰ দ্বাৰা) । এল-বেণ্ড ৰাডাৰে বৃহৎ গছৰ তলত মাটিৰ গতিবিধি ধৰা পেলাব পাৰে, আনহাতে এছ-বেণ্ডে সৰু উদ্ভিদ আৰু ঘাঁহৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ অনুসৰণ কৰাত বিশেষজ্ঞ । এই ব্যৱস্থাসমূহৰ দ্বাৰা বিজ্ঞানীসকলে মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা, বনাঞ্চলৰ অৱস্থা, বৰফৰ অঞ্চলৰ পৰিৱৰ্তন আদি তথ্যসমূহ নিবিড়ভাৱে অনুসৰণ কৰিব পাৰিব । এই উপগ্ৰহটোৱে প্ৰতি 12 দিনৰ মূৰে মূৰে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ভূমি আৰু বৰফৰ পৃষ্ঠভাগ স্কেন কৰিব ।
মিছনৰ গুৰুত্ব ?
এই তথ্য চন্দ্ৰ আৰু মংগল গ্ৰহৰ দৰে গ্ৰহৰ ভৱিষ্যত অধ্যয়নৰ বাবেও উপযোগী হ’ব । নিছাৰ অভিযানত ভাৰতৰ কেবাটাও প্ৰতিষ্ঠানে ভূমিকা পালন কৰিছিল—উৎক্ষেপণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছেটেলাইট বাছ আৰু এছ-বেণ্ড ৰাডাৰলৈকে সকলো কামৰ দায়িত্ব ইছৰোৰ আছিল । নাছাই এল-বেণ্ড ৰাডাৰ, ডাটা চিষ্টেম আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল । এই অভিযানে দুয়োখন দেশৰ মাজত ভাগ-বতৰা কৰা দৃষ্টিভংগী আৰু কাৰিকৰী সহযোগিতাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে ।
লগতে পঢ়ক