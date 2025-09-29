পৃথিৱীৰ বাহিৰত জীৱৰ অৱস্থিতি; মংগল গ্ৰহত গৱেষকে লাভ কৰিলে প্ৰাচীন অণুজীৱৰ অৱস্থিতি
নিৰ্দিষ্ট নিশ্চিতকৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা এতিয়াও আছে যদিও এই তথ্যই আমাক ঐতিহাসিকভাৱে এক গভীৰ উপলব্ধিৰ ওচৰলৈ লৈ যায় - আমি হয়তো এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত অকলশৰীয়া নহ’বও পাৰো ।
Published : September 29, 2025 at 5:03 PM IST
হায়দৰাবাদ: চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে নাছাই প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ পাৰ্চেভাৰেন্স ৰভাৰে মংগল গ্ৰহত প্ৰাচীন অণুবীক্ষণিক জীৱনৰ সম্ভাৱ্য চিন উন্মোচন কৰিছে, যিটো যোৱা বছৰ দীৰ্ঘদিনীয়া শুকান নদীৰ চেনেলৰ ভিতৰৰ শিলত আৱিষ্কাৰ হৈছিল । বিজ্ঞানীসকলে কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাৰ পূৰ্বে পৃথিৱীৰ লেবত সংগ্ৰহ কৰা নমুনাৰ গভীৰ বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলেও এই আৱিষ্কাৰে এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি চিহ্নিত কৰিছে । নাছাৰ বিজ্ঞান অভিযানৰ মুৰব্বী নিকি ফক্সে কোৱাৰ দৰে ই “মংগল গ্ৰহত প্ৰাচীন জীৱন আৱিষ্কাৰ কৰাৰ আটাইতকৈ ওচৰৰ প্ৰমাণ ৷”
নেচাৰ আলোচনীত প্ৰকাশিত ‘Redox-driven mineral and organic associations in Jezero Crater, Mars’ নামৰ গৱেষণা পত্ৰখনত এদল বিজ্ঞানীয়ে যোৱা বছৰ পাৰ্চেভাৰেন্স ৰভাৰে সংগ্ৰহ কৰা নমুনাটোৰ ওপৰত যুগান্তকাৰী ফলাফল প্ৰকাশ কৰি প্ৰাচীন অণুজীৱৰ সম্ভাৱনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।
গৱেষণা পত্ৰখনৰ বিমূৰ্ত ৰূপত লেখকসকলে ৰিপ’ৰ্ট কৰিছে যে “.... এই শিলসমূহৰ বিশদ ভূতাত্ত্বিক, পেট্ৰ’গ্ৰাফিক আৰু ভূ-ৰাসায়নিক জৰীপ আৰু দেখুৱাইছে যে ব্রাইট এঞ্জেল গঠনত জৈৱিক-কাৰ্বন বহনকাৰী বোকাময় শিলবোৰত উপমিলিমিটাৰ স্কেলৰ নোডুল আৰু মিলিমিটাৰ স্কেলৰ বিক্ৰিয়াৰ ফ্ৰণ্ট থাকে যিবোৰ ফেৰাছ আইৰন ফছফেট আৰু ছালফাইড খনিজ, সম্ভৱতঃ ভিভিএনাইট আৰু গ্ৰেইগাইটেৰে সমৃদ্ধ ।”
নিৰ্দিষ্ট খনিজ পদাৰ্থৰ চিনাক্তকৰণ—যেনে ভিভিএনাইট আৰু গ্ৰেইগাইট, এটা ফেৰিমেগনেটিক আইৰন-ছালফাইড—এটা সম্ভাৱ্য জৈৱ স্বাক্ষৰ হিচাপে কাম কৰে, ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে বেক্টেৰিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াই সম্ভৱতঃ ইহঁতৰ গঠনত অৰিহণা যোগাইছিল । যদিও গৱেষণাই জীৱাশ্মযুক্ত জীৱৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণ দাবী কৰাত বিৰত থাকে, তথাপিও ইয়াত প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে যে শিলত পৰ্যবেক্ষণ কৰা বিশেষ ৰূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহৰ কাৰণ সুদূৰ অতীতৰ অণুজীৱৰ ৰূপৰ উপস্থিতি হ’ব পাৰে ।
গৱেষণা পত্ৰখনৰ শেষত লেখকসকলে লগতে কয়, “সামৰণিত ক’বলৈ গ’লে আমাৰ বিশ্লেষণে আমাক এই সিদ্ধান্তলৈ লৈ যায় যে ব্রাইট এঞ্জেল গঠনত টেক্সচাৰ, ৰাসায়নিক আৰু খনিজ বৈশিষ্ট্য আৰু জৈৱিক স্বাক্ষৰ থাকে যিবোৰক ‘সম্ভাৱ্য জৈৱ স্বাক্ষৰ’ হিচাপে বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন ।
বিজ্ঞানীসকলে ৰভাৰখনে প্ৰেৰণ কৰা তথ্য বিশেষকৈ ইয়াৰ বিশদ ৰাসায়নিক আৰু খনিজ বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ কৰি এই মূল্যায়নত উপনীত হৈছে । অধ্যৱসায়ত অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতিৰে সজ্জিত, য’ত আছে উচ্চ ৰিজ’লিউচন কেমেৰা আৰু স্পেকট্ৰ’মিটাৰ যিয়ে পোহৰৰ সহায়ত শিল আৰু মাটিৰ সঠিক গঠন নিৰ্ণয় কৰে । মংগল গ্ৰহৰ এই তথ্যৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গৱেষকসকলে পৃথিৱীৰ ভূতত্ত্বৰ সুপ্ৰতিষ্ঠিত গঠনমূলক কাঠামোক ৰেফাৰেন্স টেমপ্লেট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি মংগল গ্ৰহত পোৱা খনিজ বিজ্ঞান আৰু গঠনসমূহক আমাৰ নিজৰ গ্ৰহত পোৱা উৎপত্তিস্থলৰ সৈতে তুলনা কৰে ।
যেতিয়ালৈকে এই নমুনাবোৰ অধিক উন্নত সঁজুলিৰে স্থলজ পৰীক্ষাগাৰত বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰি, তেতিয়ালৈকে বিজ্ঞানীসকলে নিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা সঠিকভাৱে বিৰত থাকে । প্ৰমাণৰ এই কঠোৰ পদ্ধতিৰ বাবেই গৱেষকসকলে এনে তথ্যৰ সৈতে ধাৰাবাহিকভাৱে এটা সতৰ্কবাণী সংলগ্ন কৰে, এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে মংগল গ্ৰহত প্ৰাচীন জীৱৰ উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত কোনো দৃঢ় সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে অধিক অধ্যয়ন কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।
নাছাৰ পাৰ্চেভাৰেন্স ৰভাৰ: যাত্ৰা, মিছন আৰু বহুতো
2020 চনৰ 30 জুলাইত নাছাৰ পাৰ্চেভাৰেন্স ৰভাৰখনে 2021 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰীত মংগল গ্ৰহত সফলতাৰে অৱতৰণ কৰে । ইয়াৰ প্ৰধান অভিযান হৈছে প্ৰাচীন অণুজীৱৰ অস্তিত্ব বিচাৰ কৰাটো ।
নাছাই কঠোৰ, সহযোগিতামূলক প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে জেজিৰ’ ক্ৰেটাৰক পাৰ্চেভাৰেন্স ৰভাৰৰ অৱতৰণ স্থান হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিছিল । বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মিছন দলৰ সদস্য আৰু বিজ্ঞানীসকলে জেজিৰ’ বাছি লোৱাৰ পূৰ্বে পাঁচ বছৰ ধৰি 60 টাতকৈও অধিক প্ৰাৰ্থীৰ স্থানৰ মূল্যায়ন কৰিছিল ।
ক্ৰেটাৰটোৰ ভিজা অতীত থকাৰ বাধ্যতামূলক প্ৰমাণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল । বিজ্ঞানীসকলে নিৰ্ণয় কৰিছিল যে 3.5 বিলিয়ন বছৰতকৈও অধিক পূৰ্বে এই অঞ্চলত এটা হ্ৰদ আছিল যিটো প্ৰাচীন নদীৰ বদ্বীপেৰে খাদ্য যোগান ধৰা হৈছিল । এই পৰিৱেশটোৱেই মিছনৰ লক্ষ্যৰ মূল চাবিকাঠি, কিয়নো বৈ যোৱা পানীয়ে মাটিৰ খনিজ পদাৰ্থ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী ক্ৰেটাৰ হ্ৰদটোলৈ পৰিবহণ কৰিলেহেঁতেন ।
গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে এনে পৰিৱেশে অণুজীৱৰ জীৱনক সমৰ্থন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন । যদি জীৱন আছিল, তেন্তে ইয়াৰ জৈৱ স্বাক্ষৰসমূহ হ্ৰদৰ তলত বা তীৰৰেখাৰ পলসত ধৰি থাকিব পাৰে । গতিকে পাৰ্চেভাৰেন্স ৰভাৰক অঞ্চলটোৰ ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস বিশ্লেষণ কৰি এই প্ৰাচীন জীৱনৰ চিন বিচাৰি উলিওৱা আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সূত্ৰসমূহ থাকিব পৰা শিল আৰু মাটিৰ নমুনা সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।
অধ্যৱসায় হ’ল মংগল গ্ৰহৰ শিল আৰু ৰেগলিথ (ভঙা শিল আৰু মাটি)ৰ পৰা মূল নমুনা পদ্ধতিগতভাৱে ড্ৰিলিং আৰু ছীল কৰা । এই নমুনাসমূহ ভৱিষ্যতে নাছা-ই এছ এ (ইউৰোপীয় মহাকাশ সংস্থা) অভিযানৰ দ্বাৰা সম্ভাৱ্য উদ্ধাৰৰ বাবে কেচ কৰি ৰখা হৈছে, যিয়ে স্থলজ পৰীক্ষাগাৰত অভূতপূৰ্ব বিশদ বিশ্লেষণৰ বাবে পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই আনিব ৷
জীৱনৰ সম্ভাৱ্য চিন থকা শিলটো
মংগল গ্ৰহত জীৱনৰ সম্ভাৱ্য চিন কঢ়িয়াই অনা নমুনাটো মংগল গ্ৰহৰ বিষুৱৰেখাৰ উত্তৰত অৱস্থিত 45 কিলোমিটাৰ বহল ইমপেক্ট বেচিন জেজিৰ’ ক্ৰেটাৰৰ ভিতৰৰ প্ৰাচীন নদীৰ বদ্বীপৰ ফেন আকৃতিৰ অৱশিষ্টসমূহ অন্বেষণ কৰাৰ সময়তে সংগ্ৰহ কৰিছিল । পাৰ্চেভাৰেন্সৰ অনব’ৰ্ড লেবৰেটৰীটো ভূতাত্ত্বিক গঠনৰ উৎপত্তিৰ অনুসন্ধান আৰু অতীতৰ পানীৰ উপস্থিতি আৰু জৈৱিক কাৰ্বন অণুৰ প্ৰমাণ বিচাৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । সমালোচনাত্মকভাৱে ই নিৰ্দিষ্ট খনিজ ব্যৱস্থা আৰু জৈৱ স্বাক্ষৰ চিনাক্ত কৰিব পাৰে যিয়ে প্ৰাচীন অণুজীৱৰ কাৰ্যকলাপৰ ইংগিত দিব পাৰে, যিয়ে অৱশেষত ঘূৰি অহাৰ বাবে আটাইতকৈ আশাব্যঞ্জক নমুনা নিৰ্বাচনৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰে ।
লগতে পঢ়ক