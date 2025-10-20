ETV Bharat / state

জুবিন বিহীন দীপাৱলীত নহ'ব আতচবাজী

মৰাণত ফটকা বিক্ৰেতাৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ অভিযান । ফটকা, আতচবাজী বিহীন দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান ।

JusticeForZubeenGarg
জুবিন বিহীন দীপাৱলীত নহ'ব আতচবাজী
ETV Bharat Assamese Team

October 20, 2025

3 Min Read
ডিব্ৰুগড় : অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী ।‌ প্ৰিয় শিল্পীজনক হেৰুৱাই যেন আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই অসমৰ ৰাইজ । প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এই মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী উঠিছে ।

এইবাৰ পোহৰৰ উৎসৱত প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই জুবিন অনুৰাগীসকলে আতচবাজী ব্যৱহাৰ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই দীপাৱলীত আতচবাজীৰ পৰিৱৰ্তে মাটিৰ চাকিৰে প্ৰতিখন ঘৰ পোহৰাবলৈ আহ্বান জনাইছে দল-সংগঠনৰ লগতে জুবিন অনুৰাগী সকলে ।

AJYCP taking step against Fire Crackers shop
জুবিন বিহীন দীপাৱলীত নহ'ব আতচবাজী

ইয়াৰ মাজতে মৰাণ নগৰত আজি (সোমবাৰ) ফটকা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিয়ে ৷ অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় লাভ নকৰা পৰ্যন্ত কোনোধৰণৰ ৰং-তামাচা, আনন্দ-উৎসৱ পালন কৰা নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দি এজেৱাইচিপিয়ে এইবাৰ দীপাৱলী কেৱল চাকি-বন্তি জ্বলাই পালন কৰিবলৈ সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাইছে ৷

ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আজি সংগঠনটোৱে একাংশ সচেতন যুৱকৰ সহযোগত মৰাণ নগৰত ফটকা-আতচবাজী বিক্ৰী কৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় ৷ কোনো কাৰণতে মৰাণত ফটকা-আতচবাজী বিক্ৰী কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলিও সঁকীয়াই দিয়ে সংগঠনটোৱে ৷ এইক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতে মৰাণবাসীকো সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সংগঠনটোৱে আহ্বান জনাইছে ।

  • আটচবাজীৰ দোকান মৰাণত খুলিব নোৱাৰিব :

ফটকা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ চৰাইদেউ জিলা উপ-সভাপতি পল্লৱ শৰ্মাই কয়, "আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত চাকি জ্বলাই অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ বাবে সেৱা জনাম । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত সকলক অতি সোনকালে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী কৰি আহিছো । সামাজিক মাধ্যমত #JusticeForZubeenGarg লিখি আহিছো । অতি সোনকালে ন্যায় প্ৰদান কৰক নহ'লে অসমৰ ৰাইজ জ্বলিছে । আতচবাজীৰ দোকান মৰাণত খুলিব নোৱাৰিব ।"

AJYCP taking step against Fire Crackers shop
জুবিন বিহীন দীপাৱলীত নহ'ব আতচবাজী
  • এইবছৰ কেৱল চাকি আৰু মমবাতিৰে পোহৰৰ উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ আহ্বান :

অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সংগঠনটোৰ জিলা সম্পাদক বিতুপন লাচঙে কয়, "আমি অতিকৈ দুখ পাইছো । আমি সকলোৱে ন্যায় বিচাৰিছো । অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিয়েও জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি আছো । কিন্তু মৰাণত কিছু অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে আটচবাজী বিক্ৰী কৰিছে । আমি সেইসমূহ বন্ধ কৰিছো । এই বছৰ কেৱল চাকি আৰু মমবাতিৰে পোহৰৰ উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলো ।"

TAGGED:

TRIBUTE TO ZUBEEN GARG
CELEBRATE DIWALI
JUSTICEFORZUBEENGARG
ইটিভি ভাৰত অসম
DIWALI 2025

