ফটকা, আতচবাজীৰ বাবে হ'ব পাৰে বিপদ; জুয়ে পুৰিলে কি কৰিব ?

ফটকা, আতচবাজীৰ বাবে হ'ব পাৰে বিপদ; জুয়ে পুৰিলে কি কৰিব ?
সাৱধান নহ'লে মাটিৰ চাকি জ্বলোৱাৰ সময়তো হ'ব পাৰে দুৰ্ঘটনা ।
Published : October 20, 2025 at 2:30 PM IST
গুৱাহাটী : আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী । পোহৰৰ উৎসৱ মানেই উছাহ-উদ্দীপনা । সকলোৱে চাকি-বন্তি জ্বলাই, ফটকা আতচবাজীৰে দীপাৱলী উদ্যাপন কৰে । কোনো কিমান ফটকা,আতচবাজী ফুটাব পাৰে তাৰেই যেন অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা । এই আনন্দৰ মাজতেই যদি সতৰ্কতা অৱলম্বন নকৰে তেতিয়াহ'লে বিপদ হোৱাৰ আশংকা থাকে । সেইবাবে সকলোৱে নিৰাপদে দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ।
দীপাৱলীৰ সময়ছোৱা গাঁৱে-ভূঞে, চহৰে-নগৰে প্ৰতিঘৰৰ পদূলিত চাকি জ্বলাই পোহৰৰ উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় । লগতেই চৌদিশে ফটকা ফুটিব, হ’ব আতচবাজী । এই আতচবাজীৰ বাবে দীপাৱলীৰ আনন্দৰ মাজতে বহুতো অগ্নিদগ্ধ হোৱা দেখা যায় । জুয়ে পোৰা দুৰ্ঘটনাসমূহৰ ভিতৰত প্ৰায় ১০ শতাংশই হৈছে দীপাৱলীৰ সময়ত সংঘটিত দুৰ্ঘটনা । প্ৰায়ভাগ লোকৰ মনত আকৌ এই সময়ত কেৱল ফটকা আদিৰ বাবে অগ্নিদগ্ধ হয় বুলি ভাবে । মনত ৰাখিব সাৱধান নহ'লে মাটিৰ চাকি জ্বলোৱাৰ সময়তো হ'ব পাৰে দুৰ্ঘটনা । তদুপৰি দীপাৱলীৰ সময়ত ফুটুৱা ফটকাৰ ফলত বায়ুমণ্ডল প্ৰদূষণ আৰু শব্দ প্ৰদূষণ হয় ।
কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব ?
- দীপাৱলীৰ সময়ত আতচবাজীৰ বাবে বহুলোকে অগ্নিদগ্ধ হোৱা দেখা যায় ।
- সেয়ে পাৰিলে এই সময়ছোৱাত আতচবাজী ব্যৱহাৰৰ কৰোতে সাৱধান হোৱা উচিত ।
- আতচবাজীৰ ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তে চাকি জ্বলাইয়ে এই পোহৰৰ উৎসৱ উদযাপন কৰিব লাগে ।
- শিশুসকলক আতচবাজী বা ফটকা ফুটাব দিব নালাগে ।
- আতচবাজীৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও ফুলজাৰী বা চকৰি আদিহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।
- ফটকা ফুটুৱাৰ সময়ত সদায় এবাল্টি পানী ওচৰত ৰাখিব যাতে কৰবাত জুই লাগিলে সেই পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
- চাকি বা ফটকা ফুটুৱাৰ সময়ত কেতিয়াও ঢিলা কাপোৰ পৰিধান কৰি কেতিয়াবা জ্বলাব নালাগে । কাৰণ এনে কাপোৰ পৰিধান কৰাৰ ফলত তৎক্ষণাত জুই লাগিব পাৰে । সেয়ে শাৰী পৰিধান কৰিলেও টানকৈ মেৰিয়াই ল'ব ।
- চুৰিদাৰ পৰিধান কৰোতেও সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব । কাৰণ চুৰ্ণী বা দোপাট্টাখন টানকৈ মেৰিয়াই নল'লে জুই লাগিব পাৰে ।
জুয়ে পুৰিলে তাৎক্ষণিকভাৱে কি কৰিব ?
- জুয়ে পোৰাৰ লগে লগে পোৰা অংশত পানী ঢালিব লাগে ।
- প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত টেপৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
- যেতিয়ালৈ পোৰণিৰ উপশম নহয় তেতিয়ালৈ পানী ঢালি থাকিব লাগে ।
- পানী ঢালিবলৈ অসুবিধা হ'লে তিতা কাপোৰ এখন লগাই থ’ব লাগে ।
- লগতে তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।
- জুয়ে পোৰা ঘাঁৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰলেপ লগাব নালাগে ।
- বহুতে জুয়ে পুৰিলে টুথপেষ্ট, ঘি, মাখন, আলু আদি লগাব নালাগে ।
- আনকি এন্টিবায়'টিক মলমো লগাব নালাগে ।