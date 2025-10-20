ETV Bharat / bharat

গৌৰৱেৰে কওক, এইয়া স্বদেশী; দেশবাসীক দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে বিশেষ আহ্বান

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে স্থানীয় সামগ্ৰীক সমৰ্থন কৰি আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ মনোভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰি উৎসৱৰ বতৰ উদযাপন কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় ।

DIWALI 2025
ৰাষ্ট্ৰপতি, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক জনালে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 20, 2025 at 11:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : সোমবাৰে সমগ্ৰ দেশতে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উদযাপন কৰা হৈছে ৷ দীপাৱলী উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে দেশবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কয়, “দীপাৱলীৰ শুভক্ষণত ভাৰত আৰু বিদেশত বসবাস কৰা সকলো ভাৰতীয়লৈ মোৰ শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনাইছোঁ ৷”

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিয়েও জনালে শুভেচ্ছা

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণনেও সকলো দেশবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ X ত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ কয়, "দীপাৱলীত সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা ৷"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শুভেচ্ছা

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কয়, "দীপাৱলীত সকলো দেশবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা ৷ এই পবিত্ৰ পোহৰৰ উৎসৱে সকলোৰে জীৱন সুখ, সমৃদ্ধি, আৰু সম্প্ৰীতিৰে আলোকিত কৰক ৷"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আবেদন

দীপাৱলী উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সকলো দেশবাসীক থলুৱা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে থলুৱা সামগ্ৰীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷ তেওঁ সদায় মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈ আহিছে ৷ তদুপৰি তেওঁ দীপাৱলীত উৎসৱসমূহক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে দেশৰ ১.৪ বিলিয়ন জনসাধাৰণৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম, সৃষ্টিশীলতা আৰু উদ্ভাৱনক সন্মান জনোৱাৰ আহ্বান জনায় ৷

তেওঁ কয়, "১৪০ কোটি ভাৰতীয়ৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম, সৃষ্টিশীলতা আৰু উদ্ভাৱনক উদযাপন কৰি এই উৎসৱৰ বতৰটো উদযাপন কৰোঁ আহক ৷ আহকচোন ভাৰতীয় সামগ্ৰী কিনি গৌৰৱেৰে কওক, এইয়া স্বদেশী ! আপুনি কিনাখিনি ছ’চিয়েল মিডিয়াতো শ্বেয়াৰ কৰক । এইদৰে আপুনি আনকো একে কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।"

গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা

ইফালে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাই ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কয়, "পোহৰ আৰু আনন্দৰ উৎসৱ দীপাৱলীত সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা ৷ সকলোৰে স্বাস্থ্য আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে ভগৱান শ্ৰীৰামৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ৷"

উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথেও দেৱালীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ তেওঁ কয় যে এই উৎসৱ সত্যৰ চিৰন্তন বিজয়ৰ পবিত্ৰ প্ৰতীক ৷ এই দীপাৱলী বিশেষ কাৰণ, কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰে দুটা জি এছ টি ফলক নাইকিয়া কৰি দেশবাসীক কৰ বোজাৰ পৰা মুক্ত কৰিছে ৷

    \

লগতে পঢ়ক : নিৰাপদে, দায়িত্বশীলভাৱে আৰু পৰিৱেশ অনুকূলভাৱে সকলোৱে দীপাৱলী উদযাপন কৰক : ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মু

TAGGED:

PRESIDENT DROUPADI MURMU
PM MODI DIWALI WISH
AYODHYA DEEPOTSAV
ইটিভি ভাৰত অসম
DIWALI 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.