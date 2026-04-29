ৰোগীৰ জীৱনক লৈ ল’ৰা ধেমালি! মৰাণত নাৰ্ছিংহোমৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষত ওলমিল তলা
ভুক্তভোগীৰ অভিযোগ আৰু দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদত নাৰ্ছিংহোমৰ বিৰুদ্ধে ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ।
Published : April 29, 2026 at 9:00 AM IST
মৰাণ: ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা নাৰ্ছিংহোমৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ ছীল কৰিলে ডিব্ৰুগড় জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে । মৰাণ নগৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা এই নাৰ্ছিংহোমখনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত গুৰুতৰ অভিযোগৰ পিচতে স্বাস্থ্য় বিভাগে গ্ৰহণ কৰিলে এই কঠোৰ পদক্ষেপ । ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাৰ্ছিংহোমৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ ছীল কৰিলে স্বাস্থ্য বিভাগে ।
বহু ভুক্তভোগীৰ অভিযোগ আৰু দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদৰ পাছত ডিব্ৰুগড় জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে নাৰ্ছিংহোমখনৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ ছীল কৰিলে । ডিব্ৰুগড় জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডাঃ তৃষ্ণা বৰা, জিলাৰ মুখ্য স্বাস্থ্য বিষয়া ডাঃ সৌমেন্দ্ৰ ভাগৱতী, মৰাণ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া অংকন জ্যোতি ফুকনৰ উপস্থিতিত ছীল কৰা হয় অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষটো ।
উল্লেখ্য় যে যোৱা ২০ এপ্ৰিলত মৰাণৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাৰ্ছিংহোম বন্ধ কৰা আৰু প্ৰসূতি বিভাগৰ চিকিৎসক ডাঃ দেৱজিৎ চাহুৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই । যোৱা ৫ মাৰ্চত ডাঃ দেৱজিৎ চাহুৰ নেতৃত্বত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা কবিতা লিম্বু নামৰ প্ৰসূতিগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটি ১৮ মাৰ্চত ডিব্ৰুগড়ৰ এএমচিএইচত মৃত্যু হৈছিল । ইয়াৰ পাছতে প্ৰসূতিগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে তদন্ত আৰম্ভ কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বেও ২০২৫ বৰ্ষত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাৰ্ছিংহোমখনত অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত সোণালী দিহিঙীয়া নামৰ আন এগৰাকী প্ৰসূতিৰ ভুল চিকিৎসাত মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিল । লগতে ৱাৰ্ড বয়ে এক্স-ৰে’ কৰা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল । অৱশেষত তদন্তকাৰী দলটোৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাৰ্ছিংহোমৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষৰ লগতে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ প্ৰমাণ পোৱাৰ পাছতে 'ক্লিনিকেল এষ্টাব্লিষ্টমেন্ট এক্ট'ৰ অধীনত বুধবাৰে অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ ছীল কৰে । তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বাহাল থাকিব বুলি ।
এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ জিলাৰ মুখ্য স্বাস্থ্য বিষয়া ডাঃ সৌমেন্দ্ৰ ভাগৱতীয়ে কয়, "মৰাণৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাৰ্ছিংহোমৰ বিৰুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আমি তদন্তৰ বাবে আহিছোঁ । দুগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন কেইবাটাও ঘটনাৰ অভিযোগ পোৱা গৈছিল । এই অভিযোগৰ পাছতে জিলা আয়ুক্তই তদন্ত ঘোষণা কৰিছিল । তদন্তত চিকিৎসালয়ৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ আৰু লগতে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে । সেয়ে অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ ছীল কৰা হৈছে । চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই যেতিয়ালৈকে নিজৰ গাফিলতিসমূহ ঠিক নকৰে তেতিয়ালৈকে অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ বন্ধ থাকিব । চিকিৎসালয়খনৰ বিৰুদ্ধে থকা আন সমূহ অভিযোগৰ ওপৰত তদন্ত কৰা হ'ব ।"
